Contract Quality Manager till Saab
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-07-01
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som Contract Quality Manager har du det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring av våra kontrakt. Tillsammans med övriga funktioner i verksamheten säkerställer du att genomförande och leveranser sker i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Du arbetar nära flera funktioner inom både affärsenheten och affärsområdet och har regelbundna kontakter med kunder, både nationellt och internationellt.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
• vara övergripande kvalitetsansvarig inom ett specifikt kontrakt eller program
• agera kontaktperson mot kunders kvalitetsrepresentanter
• säkerställa att våra leveranser uppfyller kundens kravbild
• godkänna, eller vid behov avslå, leverans till kund
• planera och genomföra leveranskontroller
• utarbeta kvalitetsplaner och omsätta kundkrav och förväntningar i organisationen
• samarbeta med kvalitetsfunktioner och andra roller i olika delar av verksamheten
• medverka vid offertarbete och bidra med stöd vid kalkylering och utformning av kontrakt
Beroende på din tidigare erfarenhet kan rollen även omfatta att planera och genomföra kvalitetsrevisioner samt arbeta med riskhantering i kontraktsgenomförande. Här får du en viktig roll i att skapa struktur, driva förbättring och bidra till uppdraget att hålla människor och samhällen säkra.
Rollen är placerad i Karlskoga.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Vi tror att du som söker denna roll har flera års erfarenhet av kvalitetsarbete inom produktion, inköp eller utveckling. Du har en god förmåga att lyssna, kommunicera och leda kvalitetsarbetet inom dina kontrakt på ett sätt som skapar förtroende och driver arbetet framåt.
Du har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning, alternativt motsvarande kunskaper och kompetens inom ett relevant område. Vidare har du erfarenhet av verksamhetssystem, kvalitetssystem och standarder samt av kvalitetssäkring och förbättringsarbete. Du är van att omsätta krav till konkreta aktiviteter och har erfarenhet av att arbeta i komplexa program och projekt i en internationell miljö. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Som person är du drivande och självständig i ditt arbetssätt. Du tar ansvar, arbetar metodiskt och lösningsorienterat och vill bidra till utvecklingen av både produkt och verksamhet. Du är operativ och får saker att hända samtidigt som du har förmåga att tänka strategiskt och affärsmässigt. Rollen innebär kontakt med kunder genom både skriftlig korrespondens och möten, vilket gör det viktigt att du har förståelse och respekt för olika kulturer och värderingar. Du trivs dessutom i en miljö där förutsättningarna förändras och har därför en naturlig flexibilitet i ditt sätt att arbeta.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vad vid gällande bestämmelser för säkerhetsskyddet. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassning kan, i förekommande fall, medföra krav av visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här .
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9986285