Contract/Project Controller - Aviation Services, Business Area Finance

Vill du arbeta verksamhetsnära i en tekniskt avancerad och expansiv miljö? Nu söker vi en Contract/Project Controller till Aviation Services inom ett ledande bolag i försvars- och flygindustrin. Här får du en central roll i den finansiella styrningen av ett större kontrakt/projekt med flera parallella åtaganden och prospekt.
Om uppdragetSom Contract/Project Controller (CON3) ansvarar du för den finansiella uppföljningen och styrningen av ett större kontrakt/projekt. Du arbetar i nära partnerskap med kontraktsansvarig/projektledare och agerar ekonomisk co-pilot med fokus på att skapa affärsvärde, säkerställa regelefterlevnad och leverera tidiga finansiella indikatorer till ledningen.
Rollen innebär att du:
Följer upp och analyserar ekonomiskt utfall mot budget och prognos
Driver budget- och prognosprocesser för aktuellt kontrakt/projekt
Analyserar faktiska och prognostiserade värden samt identifierar avvikelser
Bedömer finansiell påverkan av planförändringar, risker och möjligheter
Initierar och följer upp åtgärder för att stärka projektets finansiella resultat
Säkerställer efterlevnad av interna redovisningsprinciper och regelverk
Bidrar till ökad transparens samt utveckling av processer, system och intern kontroll i nära samarbete med övriga controllersPubliceringsdatum2026-03-04KvalifikationerKvalifikationer
Relevant kandidat- eller masterexamen inom ekonomi
Några års erfarenhet av contract/project controlling
Affärsorienterat förhållningssätt och god förståelse för projektverksamhet
Grundläggande projektledningskunskap
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Unit4/Agresso
Erfarenhet av Mercur
Erfarenhet av IFSÖvrig information
Säkerhetsprövning krävs för uppdraget och kan medföra krav på visst medborgarskap.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
