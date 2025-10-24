Contract Manager Mark, anläggning och bygg
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Contract Manager med gedigen bakgrund inom kontraktsförvaltning för mark-, anläggnings- och byggprojekt. Du kommer att ha en central roll i att säkerställa kontraktstrohet, kvalitet och effektivt genomförande inom ett större infrastrukturprojekt i Stockholm.
Rollen innebär ansvar för kontraktshantering, uppföljning och dialog med entreprenörer och projektledning. Du arbetar nära både tekniska och kommersiella funktioner och bidrar aktivt till projektets framdrift, riskhantering och långsiktiga måluppfyllelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Övervaka leveranser, prestationer och efterlevnad av kontraktsvillkor enligt gällande entreprenadavtal (AB04 och ABT06).
Hantera kontraktsgenomförande, uppföljning och eventuella ändringar under projektets gång.
Säkerställa korrekt dokumentation av kontraktsaktiviteter, revisionsunderlag och prestationsrapporter.
Identifiera och hantera kontraktsrisker samt bidra till förbättrade rutiner och processer.
Förhandla och lösa kontraktsrelaterade frågor samt upprätthålla goda relationer med leverantörer och samarbetspartners.
Rapportera kontraktsstatus, risker och åtgärder till projektledning och upphandlingsfunktion.
Driva förbättringsarbete och bidra till ökad effektivitet och transparens i kontraktshanteringen.
Kvalifikationer och krav
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom juridik, ekonomi eller motsvarande område.
Minst 5 års erfarenhet av kontraktsförvaltning inom större mark-, bygg- eller anläggningsprojekt.
Djup förståelse för AB04 och ABT06 samt god kännedom om samverkansentreprenader.
Erfarenhet av upphandlingar, förhandling och hantering av större leverantörsavtal.
Förmåga att arbeta strukturerat, analysera komplexa frågor och driva fram lösningar.
Starka kommunikativa färdigheter på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
Erfarenhet av kontraktsförvaltningsverktyg och uppföljningssystem.
Erfarenhet från energi-, bygg- eller infrastrukturprojekt.
God förståelse för kommersiella och juridiska processer i stora organisationer. Publiceringsdatum2025-10-24Dina personliga egenskaper
Du är en strukturerad, lösningsorienterad och analytisk person som trivs i komplexa projektmiljöer. Du har förmåga att se helheten, prioritera rätt och fatta beslut även under tidspress. Din arbetsstil präglas av professionalism, integritet och ett proaktivt förhållningssätt till problemlösning.
Omfattning och villkor
Start: December 2025 / Januari 2026
Omfattning: 100 %
Plats: Campus Värtan, Stockholm (resor kan förekomma)
Förlängningsoption: 1 + 1 år
