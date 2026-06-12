Contract Manager
Agile Resources AB / Inköpar- och marknadsjobb / Boden Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Boden
2026-06-12
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Vill du arbeta nära stora bygg- och industriprojekt i Boden? Här får du en nyckelroll i kontraktshantering, riskarbete och samordning i en internationell miljö.
Här får du en central roll i ett stort industriprojekt där kontrakt, risk och samordning står i fokus. Du arbetar nära projektledning, byggledning och andra nyckelfunktioner i en internationell miljö.
Om rollen
Ansvara för kontraktshantering och administration kopplat till entreprenörer.
Stötta projekt- och byggteam i kommersiella och avtalsmässiga frågor.
Bidra till en enhetlig hantering av ändringar, krav och tvister.
Samverka med flera funktioner för att säkra tydliga processer och beslut.
Det här kommer du göra
Hantera och följa upp kontrakt, ändringsärenden och claims.
Stödja förhandlingar och granskning av avtal.
risker och föreslå åtgärder för att minska påverkan.
Samordna med andra kontraktsansvariga och interna intressenter.
Bidra till att arbetet följer interna rutiner och system.
Vi söker dig som har
Minst 10 års erfarenhet av kontraktshantering i större bygg- eller industriprojekt.
Akademisk bakgrund inom juridik, kommersiellt eller tekniskt område, eller motsvarande erfarenhet.
God förmåga att kommunicera tydligt i tal och skrift.
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Teknik & Verktyg
ACC
GEP
Övriga interna system och processer
Praktisk information
Ort: Boden
Arbetssätt: På plats
Språk: Svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-8dc48dcd37f9f7f4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 BODEN Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9962394