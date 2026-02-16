Contract Manager
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Aerospace Systems söker en driven Contract Manager med strategiskt inköpsansvar med vana att driva förhandlingar i internationella miljöer och som brinner för affärer. Saab Aerospace Systems står inför en tillväxtresa vilket innebär att vi behöver förstärka med en erfaren och driven Contract Manager. Du kommer att ha en viktig roll där du får möjligheten att arbeta med unika, utmanande och intressanta inköpsuppdrag på ett företag under tillväxt.
Som Contract Manager hos oss kommer du att ansvara för ett antal leverantörer där din erfarenhet och affärsmässighet tillsammans med ditt driv och strukturerade arbetssätt kommer väl till användning. Du leder och driver tvärfunktionella leverantörsteam där ni tillsammans utvärderar, utmanar samt säkerställer att leverantörer utvecklas i rätt riktning med avseende på kostnad, ledtid, kvalitet och leveransprecision.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
* Förhandla och säkerställa efterlevnad av leverantörsavtal i enlighet med kunders och verksamhetens behov
* Utveckla och implementera leverantörs- och kategoristrategier
* Säkra och arbeta mot avdelningens gemensamma mål och KPI:er
Profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av strategiskt inköpsarbete, som är kommunikativ samt har en mycket god samarbetsförmåga. Vi tror att du som person är innovativ och lösningsorienterad och trivs i en roll där du får arbeta självständigt, likväl som i team, med många bollar i luften. Du leder dig själv och andra mot resultat och mål med din kunskap och positiva attityd!
Vana av projektledning är meriterande, för att stärka förmågan som sammanhållande av leverantörsteam och mot gränssnitt.
För att vara framgångsrik i rollen ska du ha:
* Ekonomisk eller teknisk examen från universitet/högskola eller motsvarande akademisk utbildning
* Minst fem års erfarenhet från strategiskt inköpsarbete
* Erfarenhet att självständigt leda och slutföra olika typer av leverantörsförhandlingar och utforma ram och pris-avtal
* En mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
