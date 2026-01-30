Contract Manager
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Är du redo att ta plats i en internationell och dynamisk miljö där komplexa affärer och kontrakt är en del av vardagen? Som Contract Manager hos Saab får du möjlighet att påverka stora affärer, utveckla strategiska samarbeten och kombinera juridisk, kommersiell och teknisk kompetens i en roll med verkligt ansvar och påverkan.
Din roll
Som Contract Manager hos Saab i Solna blir du en central aktör i våra internationella affärer, där komplexa kontrakt och samarbeten med internationella partners är en del av vardagen. Du får möjlighet att kombinera kommersiell, juridisk och teknisk förståelse för att säkerställa att våra avtal håller hög kvalitet och bidrar till framgångsrika affärsupplägg. Rollen innebär nära samarbete med både interna team, externa parter och olika myndigheter, där du ansvarar för genomförandet av kontrakt samt bidrar med rådgivning kring affärsstrategi, riskanalyser och kommunikation. Du är med och utvecklar processer och arbetssätt för att stötta hela organisationen.
Vi söker dig som har god affärsförståelse och vana vid att hantera kontrakt, förhandlingar och kommersiella villkor. Du kan navigera i internationella samarbeten och har lätt för att skapa förtroende och samarbeta med olika intressenter. Som person är du analytisk och noggrann, lösningsorienterad och strategiskt tänkande, och du trivs med att ta eget ansvar samtidigt som du hanterar flera uppgifter parallellt på ett strukturerat sätt.
För att lyckas i rollen har du en relevant högskoleutbildning inom ekonomi, teknik eller juridik, gärna med en kombination av affärsmässig och teknisk bakgrund. Du har erfarenhet av försäljning, inköp, förhandling eller kontraktshantering, gärna i internationella miljöer, och du behärskar svenska och engelska mycket väl i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
