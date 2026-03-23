Contract Development Engineer till Saab!
Skill Kompetenspartner AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-03-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.Arbetsuppgifter
I rollen som Contract Development Engineer (CDE) blir du en central del av Saabs outsourcade utvecklingsuppdrag - det vill säga arbete som utförs av externa leverantörer och resurser. Du ansvarar för att samordna och driva de tekniska aktiviteter som krävs för att initiera, följa upp och säkerställa leveransen av dessa uppdrag. I rollen säkerställer du att arbetet genomförs och levereras i enlighet med Saabs krav, standarder och förväntningar.
Rollen är varierad och innefattar bland annat att:
• Representera utvecklingsavdelningen i anskaffningsteamet. * Samla in de tekniska kraven för produkten/tjänsten. * Sätta ihop den tekniska informationen i offertförfrågan. * Samordna och utföra teknisk utvärdering av anbud. * Skapa Statement of Work, (SOW) tillsammans med berörda parter. * Koordinera och samordna tillsynsaktiviteter och tekniska granskningar. * Säkerställa att kvalitet och funktion erhålls enligt krav. * Säkerställa korrekt konfigurationshantering av resultatet. * Säkerställa korrekt dokumentation.Profil
För rollen söker vi dig som har en teknisk bakgrund och arbetslivserfarenhet inom området. Du trivs i en koordinerande roll där du får kombinera teknik, struktur och ledarskap.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är högskoleingenjör, civilingenjör eller har motsvarande utbildning.
Har ett antal års erfarenhet av produktutveckling och kravhantering.
Har god teknisk förståelse och förmåga att sätta dig in i komplexa system.
Har erfarenhet av att leda eller samordna tekniska aktiviteter.
Har goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 1 år med eventuell chans till förlängning och potentiellt övertag till Saab. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!
Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare: Lovisa Ternander, lovisa.ternander@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan!
#LI-LT1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7443856-1907632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9813508