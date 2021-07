Continuous Integration Engineer - Nexer R&D - Nexer AB - Datajobb i Göteborg

Nexer AB / Datajobb / Göteborg2021-07-07Vi vill bli fler inom vårt stora satsningsområde R&D gruppen för dig som är en problemlösare av högsta rang, och som precis som oss njuter av att knäcka en svår nöt. För oss är erfarenhet och intresse av agil mjukvaruutveckling med produktutvecklingsfokus viktigast, vilket språk och tekniker som används är sekundärt sålänge målen nås. Du blir en del av ett team där kunskapsdelning och utveckling prioriteras, i uppdrag där du får arbeta med framtidens tekniker redan idag. För att jobbet ska bli trivsamt och givande ser vi till att alltid ha kul!Nu söker vi utvecklare som vill bli en del av vår kärnverksamhet inom R&D. I denna roll arbetar du som konsult med huvudfokuset Continuous Integration. Vi letar efter dig som har god kunskap inom mjukvaruutveckling och utvecklingsinfrastruktur, samt är intresserad och erfaren av DevOps, test, scripting och automation.I detta projekt kommer du att arbeta med implementation och underhåll av viktiga delar av utvecklingsinfrastrukturen, så som testverktyg, utveckling, leverans och distribution. Du kommer även att arbeta med att konfigurera automationsplattformar. Du arbetar med att sätta upp och stötta utvecklingsmiljön för att där kunna hantera och kontinuerligt leverera samt integrera mjukvaran från utvecklarteamet. Detta kan till exempel innebära att skriva plugins, hitta buggar i scripten, uppdatera, dra igång tester och automatisera tester samt att sätta upp servrar och underhålla kundleveransspår.Vad ger vi dig?Våra kunder finns inom alla olika typer av produktutvecklande företag och vi jobbar med allt från den senaste telekomtekniken till uppkopplade och autonoma fordon. Det finns mölighet att jobba i ett Nexer-team in-house såväl som att vara den som bryter ny mark ute i uppdrag hos kund. Oavsett vilket får du möjlighet att jobba i teknikens framkant där du utvecklas och lär dig nya saker hela tiden. Du sätter själv ribban för hur högt du vill nå - vi ser inga begränsningarHur ser din bakgrund ut?Vi söker dig som har kunskap om Continuous Integration och ett stort intresse för mjukvaruutveckling, samt kunskap inom scriptspråk och versionshanteringssystem så som Git. Vidare har du kännedom kring implementation och underhåll av utvecklingsinfrastruktur. Vi ser gärna att din utbildning är kopplad till mjukvaruutveckling, komplexa system eller liknande.Hur är Nexer som arbetsgivare?På Nexer tänker vi att varje ny idé, varje innovation och ny bekantskap är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i.Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av handlingarna vi gör idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stor, tänka smart och se till att saker verkligen händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som verktyg för framsteg och hittar nya sätt att kommunicera på.Vi arbetar värdestyrt och lägger vårt hjärta i allting vi gör. Du får nära till dem som fattar beslut och du kan alltid vara med och påverka. Jobbar du på Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas.2021-07-07Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Klara Matsdotter på klara.matsdotter@nexergroup.com . Vi tar löpande emot ansökningar, så vänta inte med att söka!Om NexerNexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Pink Programming, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 1 600 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-08-19Nexer AB5852886