Content Writer till Nova Health Group
Nova Psykiatri Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
Nova Health Group grundades med en vision om att revolutionera psykiatrin och behandling av psykiska ohälsa. Vi strävar efter att erbjuda en modern och patientcentrerad vårdupplevelse. Vi vill erbjuda bästa Europas bästa utredning och behandling för personer med ADHD, Autism och annan psykiatrisk problematik. Vi arbetar idag mot våra patienter med varumärkena Nova Psykiatri och Karla Psykiatri, men med fler företag på gång inom gruppen.
Dagens psykiatri präglas av traditionella metoder och ett ofta långsamt arbetssätt, där tekniska framsteg och patientens behov sällan står i fokus. Många patienter har svårt att navigera i ett komplext offentligt system eller vänder sig till stora vårdgivare där de riskerar att bli en anonym siffra i mängden. Vi har valt att göra saker annorlunda genom att sätta patienten i centrum och erbjuda psykiatrisk vård med en femstjärnig service. Vår strategi bygger på patientupplevelse, kvalitet och effektivitet, där vi använder modern teknik och innovativa arbetsmetoder för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Vårt engagerade team är kärnan i vår verksamhet och består främst av psykologer, läkare och sjuksköterskor. Nova grundades 2024 och har idag +50 medarbetare - och vi växer snabbt.
Novas vision är att visa hur psykiatri kan fungera, för såväl patienter som för medarbetare. Vi tror det går att göra mycket bättre. Vi drivs av att hela tiden förbättra patientnöjdheten, hålla hög kvalitet, och samtidigt höja effektiviteten genom minskad administration. Vi tror att vi når allt detta genom att ha kul tillsammans, våga göra misstag, samt genom att våga sträva mot att vara bäst på det vi gör.
Om rollen
Vi söker en Content Writer på deltid som vill hjälpa oss att skapa och utveckla innehåll till våra hemsidor. Rollen passar dig som älskar att skriva, är strukturerad och har god förståelse för hur innehåll driver trafik och bokningar.
Du kommer främst att arbeta med att producera och uppdatera textinnehåll för våra olika webbplatser och tjänster. Arbetet sker i nära samarbete med marknadsteamet och utgår från tydliga mål kring SEO, konvertering och varumärkesbyggande.
Tjänsten är på deltid och passar exempelvis dig som studerar, frilansar eller vill kombinera med annan sysselsättning.
Primära arbetsuppgifter:
• Skriva och optimera SEO-anpassade texter för webben
• Uppdatera och förbättra befintligt innehåll utifrån sökordsdata och analys
• Skriva artiklar, guider och informationssidor kopplade till våra tjänster
• Anpassa texter för olika målgrupper, exempelvis vuxna patienter, föräldrar och samarbetspartners
• Publicera och uppdatera innehåll i WordPress
• Säkerställa att tonalitet, struktur och kvalitet är konsekvent och i linje med vårt varumärke
Vem vi söker
För att trivas i rollen behöver du vara självgående och noggrann. Du tar ansvar för dina uppgifter och levererar texter som är genomarbetade och strukturerade.
Vi tror att du:
• Är en mycket skicklig skribent och kan skriva pedagogiskt, tydligt och engagerande
• Har god språkkänsla och kan anpassa ton efter målgrupp
• Förstår hur innehåll påverkar synlighet och konvertering
• Arbetar effektivt och trivs med tydliga mål
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.
Ansökningsprocess
Ansökan: Fyll i dina kontaktuppgifter och ladda upp ditt CV och skriv en kort presentation av dig själv.
Tester: Som nästa steg i rekryteringsprocessen kommer du att genomföra två psykometriska tester, som tar 15-20 minuter totalt att genomföra. Dessa hjälper oss att objektivt och rättvist bedöma alla kandidater.
Intervju: Om du går vidare i processen kommer vi att bjuda in dig till en eller flera intervjuer via video, där du får möjlighet att lära känna oss och ställa frågor om tjänsten. Så ansöker du
