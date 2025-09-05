Content Specialist/Grafisk Designer till Samsung
Academic Work Sweden AB / Formgivarjobb / Stockholm Visa alla formgivarjobb i Stockholm
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en driven Content Specialist/Grafisk Designer som brinner för att skapa visuella upplevelser? Vi söker dig som vill bidra med din kreativa kompetens till Samsungs marknadsteam. Vi jobbar med löpande urval, välkommen in med ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
Samsung söker nu en Content Specialist/Grafisk Designer. Du kommer arbeta i Kista på deras kontor, det finns möjlighet till flexibilitet med 2 dagars arbete remote.
I denna roll kommer du att vara ensam med din titel i ett team om sex personer. Du kommer ha ett nära samarbete med marknadsteamet och reklambyråer. Du ansvarar för att leverera förstklassigt kreativt material och koncept för vitvaror. I samarbete med marknadsföringsteamet utveckla och leverera material för:
• Skapa material för mediekampanjer: dynamiskt, statiskt och video.
• Produktion av grafiska och textbaserade material.
• POS/POP-material (i butik).
• Kampanj- och butiksmaterial.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Academic Work där du kommer bli ersättare för en föräldraledig. Rollen är därav temporär och beräknas pågå fram till 2026-04-30. Det finns chans till förlängning men inget vi kan lova i dagsläget. Samsung önskar start så fort som möjligt, vi kommer därför prioritera de kandidater som har högst 1 månads uppsägningstid.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Rollens syfte: Att skapa och anpassa visuella tillgångar över digitala och fysiska kontaktpunkter, säkerställa varumärkeskonsekvens samtidigt som globala kreativa material anpassas för den nordiska målgruppen.
• Leverera material till mediekampanjer för online, butik och traditionella medier (TV, utomhusreklam, tryck, radio).
• Anpassa videomaterial för interna och externa kanaler.
• Anpassa material från huvudkontoret för nordiska placeringar och leveranser.
• Utveckla nya koncept för tvärgående projekt och divisionsprojekt.
• Ha ett nära samarbete med marknadsföringsteam och byråer.
• Vara ansvarig för att upprätthålla och bevaka varumärkets grafiska riktlinjer.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en examen inom Grafisk Design, visuell kommunikation eller motsvarande
• Har tidigare arbetslivserfarenhet som grafisk designer eller art director/junior artspecialist på en byrå, som frilansare eller som en del av ett internt team
• Har avancerad kunskap i Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)
• Har en stark portfolio med exempel på anpassning av kampanjmaterial
• Har god kunskap om nordiska konsumenttrender och visuella preferenser
• Har förmåga inom motion design/animation
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Trivs med att vara en del av helheten i marknadsteamet
• Bidrar gärna med idéer och kreativa förslag
• Har en positiv energi och tycker att det ska vara roligt på jobbet
• Är en lagspelare som kan hjälpa till även utanför sina egna arbetsuppgifter
• Viktigt att du är social och har lätt att skapa god stämning i teamet
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114298". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9493246