Content Producer & Marketing Specialist - Doktor 24 Healthcare AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

Doktor 24 Healthcare AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm2021-06-30Doktor24 är ett av Sveriges ledande bolag inom health tech med en tydlig vision om att skapa en digi fysisk vårdkedja för att göra svensk sjukvård lättillgänglig för alla. Doktor24 grundades 2016 och ägs idag av Patricia Industries (en del av Investor AB), Stena Sessan, Ernström & Co och Apoteket AB.Doktor24 har sedan starten samarbetat med den fysiska vården och arbetat för att integrera digital och fysisk vård. Tillsammans med Apoteket AB och andra vårdaktörer bygger vi nu ett brett vård- och hälsonätverk. Det betyder vård både digitalt och fysiskt i en digitalt sammanhållen vårdkedja där patienten utifrån sitt individuella behov guidas till rätt vård på rätt plats och nivå, digitalt eller på någon av våra fysiska mottagningar på apotek landet över.Doktor24 växer och vårt marknadsteam växer. Därför söker vi nu en Content Producer & Marketing Specialist som vill vara med på resan att skapa nya kundbeteenden och bidra till vår fortsatta framgång. Vi söker dig som brinner för att skapa innehåll (fokus på copywriting), paketera och marknadsföra tjänster och tycker det är extra kul och spännande att jobba med en app inom hälso- och sjukvård.I rollen som Content Producer & Marketing Specialist ansvarar du för att producera innehåll för våra digitala kanaler (app, web och sociala media) och fysiska mottagningar. Du kommer lägga mest tid på det skrivna ordet (du har bland annat en grafisk designer som kollega) men även fokusera på hur vi paketerar och lanserar våra olika tjänster.Du är specialist på att skriva engagerande och konverterande texter men bemästrar även innehåll som är mer informativt. Du säkerställer att vår tonalitet konsekvent genomsyrar vår kommunikation.Marknadsföring är också din hemmaplan och du är van vid att paketera och lansera tjänster. Du är även projektledare för vår kampanjplanering i samråd med Head of Commercial Marketing.Du kommer att ingå i Doktor24:s marknadsteam som idag består av sju personer. Vårt kontor ligger i nyrenoverade lokaler i centrala Stockholm även om vi i pandemitider mest arbetar på distans. I rollen rapporterar du till vår Head of Commercial Marketing.För att trivas i denna roll tror vi att du har:Mycket goda kunskaper som skribent och full koll på marknadsföringFörmåga att paketera kommunikation som sticker ut och anpassas till olika målgrupperAkademisk utbildningTidigare erfarenhet från en content och/eller marketing rollHög flexibilitet och är lösningsorienteradEn doer som kan både planera, producera och följa upp projekt självgåendeGod förmåga att kunna prioritera och arbeta med flera projekt samtidigtVana vid och uppskattar att jobba med många kontaktytor inom företagetEn teamplayerÄr du den vi söker? Vi intervjuar löpande kandidater, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-06-30Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17Doktor 24 Healthcare AB5839790