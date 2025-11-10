Content & Social Media Coordinator
Content & Social Media Coordinator (konfidentiell rekrytering)
Vill du ta nästa steg i din karriär och arbeta med content marketing och sociala medier på en internationell nivå?
Vi söker en Content & Social Media Coordinator till ett ledande bolag inom digital underhållning och iGaming - en roll där du får arbeta nära både marknad, design och CRM för att skapa relevant, engagerande och resultatinriktat innehåll.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att planerade innehållskampanjer genomförs och att allt material - internt såväl som externt - är varumärkesanpassat och håller hög kvalitet.
Du arbetar med lokalisering av innehåll, publicering i sociala kanaler och löpande optimering av innehåll på webbplatsen utifrån SEO-perspektiv.
Arbetet sker i nära samarbete med CRM-, design- och contentteamet och kräver både kreativitet, struktur och precision.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Lokalisering och publicering av innehåll för CRM-kampanjer.
Hantera CRM-kalender och säkerställa att kampanjer genomförs enligt plan.
Ansvara för innehåll på sociala medier, inklusive planering, produktion och publicering.
Arbeta med SEO och on-site content, inklusive optimering av texter och artiklar.
Samarbeta med design- och kreatörsteam kring framtagning av visuellt material.
Bidra till utveckling av bolagets innehållsstrategi och tonalitet.
Vi söker dig som har
Minst 1 års erfarenhet av att skriva copy eller innehåll för digitala kanaler.
Kandidatexamen inom marknadsföring, kommunikation, journalistik eller motsvarande.
Minst 2 års erfarenhet av arbete med innehållsproduktion eller content management.
Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och hålla deadlines i en snabb miljö.
Stark känsla för språk, tonalitet och varumärkeskommunikation.
Erfarenhet av arbete med CRM, sociala medier och SEO är starkt meriterande.
Vi erbjuder
En kreativ och internationell miljö med högt tempo och engagerade kollegor.
Möjlighet att påverka innehållsstrategi och arbeta nära beslutsfattare.
En roll där du får kombinera kreativitet med analys, data och kommunikation.
Attraktiva villkor och möjligheter till personlig utveckling.
Varför företagsnamnet är konfidentiellt
Denna tjänst är en del av en konfidentiell search och headhunt för ett ledande företag inom branschen.
På grund av den strategiska betydelsen av denna rekrytering har företaget valt att hålla sin identitet dold i detta skede.
Mer information om organisationen kommer att delas med utvalda kandidater under rekryteringsprocessen.
Om du är en resultatinriktad person som söker en spännande möjlighet att göra skillnad, uppmuntrar vi dig att ansöka.
Om Talent & Partner
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Publiceringsdatum2025-11-10
Vill du bli en nyckelperson i ett bolag som leder utvecklingen av digitala kampanjer i Norden?
Skicka din ansökan till work@talentpartner.se
- urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
