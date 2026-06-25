Content & Digital Marketing koordinator
Boss Business Partner North AB / Marknadsföringsjobb / Mora Visa alla marknadsföringsjobb i Mora
2026-06-25
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boss Business Partner North AB i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Vi söker en kreativ Content & Digital Marketing koordinator på deltid
Vill du vara med och skapa innehåll som engagerar, bygger relationer och stärker två växande varumärken?
Boss Business Partner och BOSS Business Women söker en kreativ, självgående och engagerad digital kommunikatör som vill hjälpa oss att skapa innehåll som inspirerar, engagerar och bygger relationer. Hos oss får du en varierad roll där du arbetar nära verksamheten och får möjlighet att påverka hur vi kommunicerar med våra kunder, medlemmar och samarbetspartners.
Om rollen
I rollen ansvarar du för vår digitala närvaro och arbetar med allt från sociala medier och nyhetsbrev till vår medlemsplattform. Du planerar innehåll tillsammans med oss, men vi söker också dig som gärna kommer med egna idéer, ser möjligheter och tar initiativ till nya inlägg, kampanjer och kommunikationsinsatser. Du producerar både text och bild, planerar publiceringar och ser till att vår kommunikation håller en röd tråd och följer våra varumärken och vårt visuella uttryck.
Vem vi söker
Vi tror att du har ett stort intresse för kommunikation och marknadsföring och att du tycker om att skapa innehåll som gör skillnad. Du har lätt för att formulera dig i skrift, har känsla för tonalitet och vet hur man anpassar budskap för olika målgrupper och kanaler. Du har ett öga för färg, form och bild och är van att arbeta i Canva eller liknande designverktyg. Har du dessutom erfarenhet av nyhetsbrevsplattformar, Meta Business Suite eller andra verktyg för planering och publicering av innehåll är det ett stort plus.
Som person är du kreativ, strukturerad och handlingskraftig. Du trivs med att arbeta självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och vågar komma med egna förslag. Samtidigt uppskattar du ett nära samarbete och vill vara en del av ett team där idéer utvecklas tillsammans.
Tjänsten omfattar inledningsvis cirka 20%, men vi ser goda möjligheter att utöka omfattningen över tid i takt med verksamhetens utveckling. Rollen är flexibel och passar dig som vill kombinera uppdraget med studier, eget företag eller annan sysselsättning.Publiceringsdatum2026-06-25Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan direkt, och har du arbetsprover eller exempel på innehåll du skapat, får du gärna bifoga dem. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972463-2071416". Arbetsgivare Boss Business Partner North AB
(org.nr 559280-9213), https://bossbusinesspartner.teamtailor.com
792 52 (visa karta
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792 52 MORA Arbetsplats
Boss Business Partner Jobbnummer
9979494