Content marketing specialist / Lead generation till startup inom

Bravura Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm2020-06-11Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2020-06-11Hailey HR är ett startup-bolag som grundades vid årsskiftet och bygger ett modernt och lättanvänt HR-system som skall täcka hela medarbetarresan. Syftet är minska det administrativa arbetet för HR samt bygga en plattform som medarbetarna verkligen vill använda. Grundarna av bolaget är en grupp entreprenörer, systemutvecklare och affärsutvecklare med flera framgångsrika företagsbyggen i ryggen inom både HR och Tech. Läs gärna mer här: http://haileyhr.com/ Haileys kontor är beläget på Torsplan i centrala Stockholm.I rollen som Content Marketing Specialist är ditt fokus initialt att sätta dig in i våra kunders techlandskap och skapa en förståelse för de utmaningar och funderingar som HR-chefer har. Du ansvarar för att sätta upp och genomföra de strategier som lägger grunden för Haileys affärsdrivna digitala marknadsföring.Det är viktigt med engagemang och nyfikenhet för våra kunder och deras vardag. Med detta som grund skapar du relevant innehåll för webb, nyhetsbrev, social närvaro, webinars, sökordsannonsering etc.Du bör ha god analytisk förmåga och ett stort intresse för digitala marknadsföringsverktyg för att framgångsrikt skapa den struktur och de processer som krävs för att bygga en effektiv leadgenerator. Du behärska arbetet från att sprida varumärket till att arbeta med konvertering och skapa affärsmöjligheter.Eftergymnasial utbildning inom kommunikation, marknadsföring eller likvärdig utbildning3-5 års erfarenhet av en liknande roll; gärna där du byggt upp en liknande funktionErfarenhet av relevanta verktyg och processer inom digital marknadsföringIntresse för eller kunskap av HR-techFör att trivas i rollen ser vi att du är analytiskt lagd och drivs av att generera affärer. Du trivs i samarbete med andra, både internt och externt och tar gärna egna initiativ, presenterar lösningsförslag samt driver marknadsfunktionens utveckling framåt.Övrig information:Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstidPlats: Torsplan, StockholmLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: Content marketing specialist, content, marketing, lead generation, HR-tech, webinars, sökordsannonsering, konvertering, affärsmöjligheter, varumärke, marknadsföring, marknadsföringsverktygVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2020-07-11Bravura Sverige AB5260764