Content Manager till spännande bolag i Malmö!
Academic Work Sweden AB / Webbmasterjobb / Malmö Visa alla webbmasterjobb i Malmö
2026-07-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av digital publicering och brinner för att skapa en sammanhängande kundresa i både webb och app? Nu söker vi en Content Manager till en central roll hos en av Sveriges ledande aktörer inom energibranschen.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
I rollen som Content Manager blir du en viktig del av vårt Marknadsteam. Rollen innebär att skapa engagerande content i vår kunds digitala kanaler, med målet att säkerställa en sammanhängande kundresa och en enhetlig tonalitet i våra digitala kanaler/marknadskommunikation. Uppdraget omfattar både operativt och strategiskt arbete med webb, app, innehållsproduktion och kvalitetssäkring. Du kommer att arbeta nära kollegorna i marknadsteamet, och för webben har du ett särskilt nära samarbete med kanalansvarig för webb samt SEO-specialist.
Du erbjuds
En nyckelroll i en innovativ arbetsmiljö.
En dedikerad konsultchef som kommer att guida dig i din utveckling, under hela anställningsprocessen.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för innehåll, produktion, publicering och löpande uppdatering på webbsidan
Planera, koordinera, publicera och kvalitetssäkra innehåll och kampanjer i appen
Utveckla och optimera landningssidor för kampanjer, erbjudanden och marknadsinitiativ
Producera och publicera innehållskort i appen via Adobe Campaign
Säkerställa god användarupplevelse (UX) genom optimering av innehåll, struktur och kundresor
Språkgranska, korrekturläsa och kvalitetssäkra guider, hjälpartiklar och innehåll i chattbot för kundservice (EKS)
Ansvara för bildhantering på webbplatsen samt producera och bearbeta bildmaterial i Canva och Adobe Photoshop
Samarbeta tvärfunktionellt med UX, IT, Marketing och kundservice kring tekniska lösningar och implementeringar
Vi söker dig som
Har erfarenhet av digital publicering och innehållshantering i webb- och app-kanaler
Har mycket goda kunskaper i CMS-verktyg, exempelvis Adobe Experience Manager (AEM), Episerver eller Wordpress
Har god förståelse för användarupplevelse (UX) och digitala kundresor
Har goda kunskaper i Figma, Canva och Adobe Photoshop
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av Adobe Campaign och Adobe InDesign
För att lyckas i rollen är du...
självgående och initiativrik och trivs med att driva arbetet framåt, även i sammanhang där det saknas färdiga instruktioner för nästa steg. Du är strukturerad och ordningsam med ett skarpt öga för detaljer, vilket gör att du har lätt för att planera, prioritera och kvalitetssäkra. Vidare är du kreativ och har en naturlig känsla för att hitta balansen mellan bild och text för att skapa en optimal användarupplevelse. Eftersom rollen innebär många kontaktytor har du en mycket god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och relationsskapande, med en god förmåga att samarbeta tvärfunktionellt med många olika intressenter.
Övrig praktisk information:
Start: Oktober 2026
Omfattning: Heltid
Uppdragslängd: Tidsbegränsat konsultuppdrag på 12 månader, med möjlighet till förlängning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4X1BHD". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10009242