Meritmind är specialister på kvalificerade ekonomitjänster och datadriven styrning. Vi erbjuder tjänster inom förändringsledning, rekrytering, konsultlösningar och kompetensutveckling och vår mission är att hjälpa företag och människor till framgång. Vi är ledande inom vår nisch och har förmodligen branschens största nätverk av ekonomer och kompetenser inom bank, finans och försäkring. Varje år söker ca 18 000 kandidater jobb via oss. Idag är vi 370 anställda, omsätter en halv miljard och är verksamma i Sverige. Vår värderingsstyrda organisation kombinerar det kommersiella med omtanke.Mer info om Meritmind hittar du här: Vi är ledande inom vår nisch och har förmodligen branschens största nätverk av ekonomer och kompetenser inom bank, finans och försäkring. Varje år söker ca 18 000 kandidater jobb via oss. Idag är vi 370 anställda, omsätter en halv miljard och är verksamma i Sverige. Vår värderingsstyrda organisation kombinerar det kommersiella med omtanke.Content ManagerSom Content Manager på Meritmind kommer du att få ansvar för att skapa spännande, intressant och engagerande innehåll till våra olika plattformar som bygger vårt varumärke, driver vår försäljning och stärker vårt Employer brand. Du blir vår externa röst och ansvarar för att vår kommunikation utåt sker i enhetlighet med vår övergripande strategi.Du kommer att arbeta inom alla områden som har med Meritminds tjänsteområden att göra. Innehållet du skapar är en mix av artiklar, blogginlägg, kundcase, pressreleaser, innehåll till intranät, annonser och sociala inlägg både i text och film format. Du ansvarar också för innehållet på meritmind.se. Du kommer att vara delaktig i att se till att vi mäter, optimerar och har relevant innehåll för våra olika målgrupper.Du producerar text, bild och film till företagets digitala plattformar och du arbetar självständigt med dessa uppgifter. Vårt team på marknadsavdelningen består idag av fyra personer och du kommer att rapportera till Meritminds Marknadschef - Charlotte.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden är* Sätta Meritminds contentplan kopplat till våra mål.* Bevaka och vara kontinuerligt uppdaterad kring aktuella händelser i branschen och generera nya idéer för att vinna målgruppens uppmärksamhet.* Planera, skapa och analysera innehåll för alla bolagets digitala kanaler: blogg, nyhetsbrev, sociala kanaler och partner-sponsrat innehåll.* Utveckla intranätets och webbens innehåll och se till att det är SEO-optimerat.* Planera digitala kampanjer och producera innehållet i form av text och film.* Hitta nya sätt att utöka och växa vår leads-databas.* Ansvara för innehåll och publiceringsschema på våra olika digitala plattformar.* Stötta med material och texter för pressreleaser och övrig mediekommunikation.Kvalifikationer och erfarenhetCivilekonom eller annan akademisk utbildning inom marknadsföring och kommunikation. För att lyckas och trivas i denna roll ser vi att du är en kommunikativ person som lockas av att jobba i ett tillväxtbolag där du får utlopp för ditt driv och energi, där din initiativförmåga och kreativitet värderas högt.Du är en god skribent och du förväntas bidra med erfarenhet och kompetens som tar budskapen i våra olika kanaler till nästa nivå. Du gillar att jobba i team men har också förmågan att självständigt och strukturerat driva och utveckla ditt ansvarsområde. Du är strukturerad i ditt arbete och trivs med att arbeta både högt och lågt i en flexibel roll i organisationen. Svenska och engelska behärskar du obehindrat i både tal och skrift.2021-04-07* Minst tre års dokumenterad erfarenhet som Content Manager eller annan roll där du arbetat mycket med text.* Van vid att skriva texter inom näringsliv och ekonomiområdet* Van att självständigt planera och skapa uppslag till innehåll* Van att skapa innehåll för digitala och sociala kanalerMeriterande* Erfarenhet av att producera film* Erfarenhet från konsultbolag eller marknadsföring mot B2BPersonliga egenskaper som vi värderar* Självständig* Resultatorienterad & affärsmässig* Noggrann och strukturerad* Nyfiken och utvecklingsorienterad* Höga energifaktorer, driv och "can do attitude"* Kommunikativ med social förmågaVad erbjuder företaget dig?Vi är ett entreprenörsdrivet bolag som drivs av tillväxt och att ständigt utvecklas. Vi har en vänlig och inkluderande företagskultur och många i bolaget tycker om att umgås och att utöva olika sporter tillsammans. Vi satsar därför mycket både på friskvård och sociala aktiviteter. När det inte är pandemi sitter vi i ljusa härliga lokaler på Vasagatan i centrala Stockholm med utsikt över Stadshuset och närhet till centralstationen. Vi har kollektivavtal.Placeringsort: StockholmKänns det här som du? Härligt!Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att få veta mer om dig. I den här rekryteringen samarbetar vi med Gigs for her.Lotta Amnebjer Nordqvist076-000 25 24Meritmind precis som Gigs for her arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Detta innebär bl.a. i den här processen att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare i denna process. Du kommer även att få några skrivuppgifter som en del av urvalsprocessen.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2021-05-02