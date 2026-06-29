Content Creator till Swedbank Content Studio
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2026-06-29
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Kan du ta ett av Sveriges starkaste varumärken och göra det omöjligt att scrolla förbi?
Vi bygger en inhouse Content Studio för ett av Sveriges mest kända varumärken — högt tempo, hög kreativ ambition och kort väg från idé till publicerat. Vi skapar content som ger verklig effekt direkt i flödet. Inte snyggt för sakens skull, utan innehåll som får tummen att stanna, som engagerar och som konverterar. Den här rollen är själva navet i skiftet och vi söker dig som redan vet vad som funkar i feeden innan algoritmen hinner bekräfta det åt dig, som klipper instinktivt och förstår att timing är allt. Och hos oss når det miljontals människor varje dag.
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
• Nå miljontals människor varje dag genom några av Sveriges mest besökta digitala plattformar och kanaler.
• Forma hur ett av Sveriges starkaste varumärken kommunicerar framåt — från grunden. Du kliver inte in som femte person i ett redan färdigt maskineri.
• Bygga innehåll från idé till leverans, ensam och ihop med ett tight kreativt team.
• Producera video, storytelling och format som faktiskt fungerar i sociala och digitala kanaler.
• Fånga trender, beteenden och kulturella uttryck och göra dem till innehåll som känns nu.
• Jobba nära vår motion designer, copywriters och marknadsteam i en miljö där bra idéer snabbt ska bli verklighet.
• Kombinera kreativ höjd med enorm räckvidd och verklig påverkan — något få andra kan erbjuda.
I denna roll behöver du:
• Vara uppvuxen i de sociala kanalerna — TikTok, Instagram, Snapchat — med ett tydligt Creator-DNA. Du känner på dig när något är bra innan du vet varför.
• 3–5 års erfarenhet av innehållsproduktion från reklambyrå, inhousebyrå eller liknande kreativ miljö där högt tempo och hög kvalitet lever samtidigt.
• En portfolio som bevisar att du driver räckvidd, engagemang och känsla — inte bara producerar. För oss avgör din portfolio och den effekt du skapat, inte vilken skola du gått på eller vilken titel du haft.
• Vara en kreativ strateg som tänker i format, målgrupper och flöden lika naturligt som du klipper en video — idé och genomförande bor i samma huvud.
• Vara riktigt vass på videoredigering och storytelling — du bygger en känsla med klipp, rytm och tonalitet, inte bara behärskar verktygen.
• Vara naturlig och trovärdig framför kameran med en närvaro som faktiskt funkar i flödet — du filmar, regisserar och levererar självständigt.
• Du behöver inte bli övertygad om att en bank kan vara kreativ — du ser möjligheten direkt. Compliance och processer är ingen bromskloss utan en kreativ parameter: compliant utan att vara försiktig, du testar ramarna men vet precis var gränsen går.
• Struktur i botten — tio bollar i luften utan att någon faller. Du får energi av det höga tempot, är trygg i kaos men alltid skarp i leveransen.
• Du väntar inte på att få problem tilldelade — du ser dem och löser dem, och driver arbetet framåt även när briefen är halvfärdig. Du söker ägandeskap och levererar därefter. Prestigen lämnar du utanför dörren — det är inget önskemål, det är ett krav.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och friskvårdsbidraget.
"Bli en del av vårt team och...
• bygga något från grunden i en kreativ miljö där du verkligen får sätta avtryck. Vi har varumärket, räckvidden och ambitionerna – nu letar jag efter dig som gör det omöjligt att scrolla förbi. Låter det här som att jag beskriver dig? Då vill jag att vi pratar. Jag ser fram emot att bygga det här tillsammans med dig". Magnus Fingal, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-08-16.
Placeringsort: Sundbyberg
Rekryterande chef: Magnus Fingal
I den här rekryteringen samarbetar Swedbank med Bohmans Nätverk, som även ansvarar för urvalsprocessen. För frågor om rollen, kontakta Anders Welin på 0706 33 21 37 eller anders.welin@bohmans.com
, alternativt Linda Schmidt på 076 408 77 91 eller linda.schmidt@bohmans.com
. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan direkt till någon av ovanstående kontaktpersoner.
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt då det är sommarsemester.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
#LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-27249-19156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753), https://jobs.swedbank.com
Landsvägen 40 (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
Swedbank Jobbnummer
9982450