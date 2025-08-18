Content Creator / Social Media Specialist till 24Vision i Göteborg
Är du redo att skapa content som får varumärken att trenda och människor att stanna upp i scrollen?
"Vi på 24Vision är en snabbväxande digital marknadsföringsbyrå som lever och andas sociala medier. Vi är unga, kreativa och orädda - och vi älskar att se våra idéer ta plats i flödena och göra skillnad. Här kliver du in i ett team där energin är hög, beslutsvägarna korta och kreativiteten alltid på max."
Vi letar efter en Content Creator / Social Media Specialist som vill vara med och bygga något stort från insidan hos 24Vision. Någon som både kan tänka strategiskt och skapa innehåll som får hjärtan att slå snabbare, skratt att sprida sig och tumrörelser att stanna.
Hos 24Vision får du friheten att testa nya idéer, jobba nära spännande varumärken och se resultatet av ditt arbete direkt. Ena dagen är du på ett event och fångar magin, nästa dag skapar du en kampanj som tar över sociala medier - och allt däremellan.
Anställningen är en direktrekrytering till 24Vision och all kommunikation kring rekryteringsprocessen hänvisas till Professionals Nord.

Dina arbetsuppgifter
Filma och fotografera professionellt med avancerad kamerautrustning
Redigera film- och bildmaterial med hög känsla för storytelling
Skapa och implementera sociala mediestrategier som driver engagemang och tillväxt
Arbeta med varumärkesprofilering och stärka identiteten på sociala medier
Planera, genomföra och optimera annonser på Meta (Facebook & Instagram)
Vi söker dig som
Behärskar det svenska och det engelska språket flytande i tal och skrift
Har tjänsten som huvudsaklig sysselsättning (inga andra större uppdrag vid sidan av)
Har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av liknande roll
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Ambitiös
Självgående
Kreativ
Kommunikativ
En god lagspelare som gillar när arbetsdagarna ser olika ut och är snabb på att anpassa dig
Meriterande
Erfarenhet av YouTube-kanaler
Tidigare arbete som frilans inom contentproduktion
Relevant utbildning, exempelvis från Medieinstitutet - Content Creator
Vi erbjuder
Arbetstid: 08:00-17:00 (men med flexibilitet när projekten kräver det)
En lön baserad på fast del och provision
Frukost varje onsdag
Arbetsdator & utrustning
Kompetensutveckling via kurser, workshops och branschseminarier
Spännande kundsamarbeten. Exempelvis Sannegården, Rasta och Gais
Stort ansvar, direkt kundkontakt och möjlighet att påverka företagets framtid
På sikt - möjlighet till delägarskap
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Göteborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Albin Andersson
#24Vision #Contentcreator #Socialmedia #Marketing #Startup
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
24Vision
Albin Andersson
albin.andersson@pn.se
