Content Creator & Social Media Specialist
Lilly Body Space AB / Marknadsföringsjobb / Södertälje Visa alla marknadsföringsjobb i Södertälje
2026-06-28
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
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Content Creator & Social Media Specialist (Deltid 20–50%)
Vill du vara med och bygga ett premiumvarumärke inom beauty, wellness och träning?
Lilly Body Space i Södertälje söker en kreativ och driven Content Creator & Social Media Specialist som vill vara en viktig del av vår fortsatta utveckling.
Om rollen
Du kommer att ansvara för att skapa inspirerande innehåll för våra sociala medier och hjälpa oss att stärka vår digitala närvaro.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Filma och fotografera behandlingar, träning och verksamheten.
Skapa och redigera Reels, Stories och inlägg.
Planera och publicera innehåll på Instagram och andra sociala medier.
Skriva engagerande texter.
Följa upp resultat och bidra med nya idéer för att öka räckvidd och bokningar.
Delta i planering av kampanjer och marknadsföringsaktiviteter.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av content creation och sociala medier.
Är kreativ och har ett öga för foto, video och estetik.
Kan filma och redigera innehåll för Instagram och TikTok.
Är självgående, initiativrik och strukturerad.
Har ett genuint intresse för beauty, wellness, träning eller livsstil.
Erfarenhet av Canva, CapCut, Meta Business Suite eller liknande verktyg är meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla ett växande premiumkoncept där dina idéer och din kreativitet gör verklig skillnad.
Anställningen är på deltid (20–50 %) med möjlighet till utökad tjänst i takt med företagets utveckling.Publiceringsdatum2026-06-28Så ansöker du
Skicka gärna:
CV
Länk till din Instagram eller portfolio
Exempel på innehåll du själv har skapat (Reels, filmer eller kampanjer)
Vi intervjuar kandidater löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: Info@lillybodyspace.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lilly Body Space AB
(org.nr 559496-6607)
Balticvägen 2 (visa karta
)
151 38 SÖDERTÄLJE Kontakt
Ljiljana Zica Info@lillybodyspace.se 0739643115 Jobbnummer
9982272