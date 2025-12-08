Content Creator + Admin heltid/deltid
Interactive Fitness Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-12-08
Vi söker en kreativ och självgående person som vill vara med och bygga ett starkt varumärke inom träning och sport.
Detta är en kombinerad roll där du främst arbetar med content till sociala medier, men även hjälper till med administrativa uppgifter i det dagliga arbetet.
Om rollen
Du ansvarar för att skapa innehåll som engagerar och har en viss förståelse för vad som fungerar på sociala medier. Inspelningar är en naturlig del av jobbet och sker delvis på kvällar och helger, vilket kräver viss flexibilitet. Redigering av content är ett stort plus men inget krav.
Utöver content kommer du delvis arbeta med administrativa uppgifter.
Du jobbar på plats på vårt kontor i Gubbängen nära tunnelbanan. Parkering finns om du kommer med bil.
Vi söker dig som
* Är självgående och tar eget ansvar
* Är duktig på planering och struktur
* Förstår sociala medier och vad som skapar engagemang
* Trivs med både kreativa och administrativa arbetsuppgifter
* Det är bra om du är sport & idrottsintresserad
Omfattning och lön
Tjänsten är på 70 till 100% (beroende på vad som passar dig)
Startdatum
Tjänsten finns tillgänglig från 7 januari, men start kan anpassas om du har en längre uppsägningstids hos nuvarande arbetsgivare. Publiceringsdatum2025-12-08Om företaget
PUSH Träningspuckar utvecklar träningsprodukter som skapar glädje, rörelse och engagemang i skolor, föreningar och gym runt om i landet. Vi arbetar nära varandra i ett litet team med högt tempo och stora ambitioner. Läs gärna mer om oss på www.pushpuckar.se
eller på Instagram där vi heter PUSHPUCKAR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: jobb@pushpuckar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Interactive Fitness Sverige AB
(org.nr 559286-2725)
Gubbängsvägen 113 (visa karta
122 45 ENSKEDE Arbetsplats
Gubbängen Jobbnummer
9634471