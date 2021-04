Content Creator - Telenor Sverige AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

Telenor Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm2021-04-14Det här är viFör oss kommer människan alltid först. Och tekniken först därefter. Du ska alltid kunna vara uppkopplad med de och det som betyder mest för just dig. Vår övertygelse är att uppkopplade samhällen är starkare samhällen. Som en Telenor-medarbetare kommer du att vara en viktig pusselbit av en större internationell organisation som vill skapa samhällsnytta genom att leverera förstklassig uppkoppling i de samhällen vi verkar.Nu söker vi en engagerad och kundfokuserad medarbetare till vårt team på Customer Value Management Analytics i rollen som Content creator Telenor är mitt i en pågående stark digital transformation och vi tror att alla på något sätt är innovatörer. Därför välkomnar vi medarbetare som tänker nytt, på sitt eget vis.Tjänsten är ett vikariat tom. hösten 2022.Vad du kommer att göraI rollen som Content Creator i vårt team inom Customer Value Management Analytics kommer du arbeta med att ta fram kommunikationsmaterial till befintlig kund. Du producerar material som mejl, sms samt innehåll till våra digitala plattformar. Din roll innefattar såväl planering som beställning och uttag. Tillsammans med kollegorna i teamet jobbar du datadrivet och testar kommunikation samt förbättrar processer för våra kunder. I rollen som content creator är det din kommunikation som kunden möts av, varför du är en viktig del av Telenor och vårt varumärke.Här får du variationen av att jobba med kommunikation som ska ut snabbt såväl som projekt som pågår under en längre tid. För att trivas i rollen behöver du vara kommunikativ och kunna driva beställningar framåt.Vem du ärVi tror att du är en van skribent som gärna arbetar med helheten kring kommunikation, från planering till genomförande. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och kommunikation, både i bild och skrift. Du är van att skriva för olika målgrupper, kanaler och anpassa budskap. Du är också van vid att arbeta i CMS-system och CRM-system. Vi ser också att du har en djup förståelse för vad som driver försäljning och kundbeteende digitalt.Som person beskriver du dig som engagerad, lösningsorienterad, analytisk med en förmåga att snabbt sätta sig in i arbetsuppgifter och företaget. I denna roll är det viktigt att du kan arbeta strukturerat och självständigt men också genomföra projekt tillsammans med teamet. Förutom din erfarenhet från liknande roller bidrar du till en positiv företagskultur.Vårt löfteNyckeln till vår framgång är en balanserad arbetskraft. För att säkra det arbetar vi aktivt för att främja en arbetsmiljö där våra anställda får stöd och egenmakt inom alla sina arbetsområden. Vi lovar dig ett mänskligt företag som har hög vilja till självförbättring och att snabbt anpassa sig till en digitaliserad värld. Du välkomnas varmt in till ett skickligt team av professionella kolleger och utöver detta erbjuder vi även:* Ett flexibelt arbetssätt - träna på lunchen utan att stressa tillbaka till jobbet, att i lugn och ro kunna lämna/hämta upp barn från förskolan och jobba hemifrån de dagar du behöver? Så länge du kan leverera vad du ska så är friheten stor.* Utbildningsprogram så att du som medarbetare kan fördjupa din kunskap och bredda kompetensen.* Ett generöst hälsovårdspaket innehållandes exempelvis Give me a break-days, friskvårdsbidrag, tjänstepension och mycket mer.Sök till oss idagOm du tycker att det här låter intressant och vill höra mer, vänligen kontakta Frida Nilsen Mrad, Frida.Nilsen.Mrad@Telenor.se . Skicka inte din cv via mail, dessa kommer inte att utvärderas.Placeringsort: SolnaTjänsten är ett vikariat tom. hösten 2022.Bra att känna tillEnligt Telenors policy genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidat för samtliga rekryteringar.Varaktighet, arbetstidFULLTIME CONTRACT2021-04-14SALARYSista dag att ansöka är 2021-05-14Telenor Sverige AB5692490