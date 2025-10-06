Content Creator
2025-10-06
Vill du vara med och forma framtidens e-handel på digitala marknadsplatser?
Vill du vara med och forma framtidens e-handel på digitala marknadsplatser?

Är du en visuellt driven kreatör med känsla för design, storytelling och varumärke? Då kan du vara den vi söker! Som Content Creator på Sello kommer du att vara en nyckelspelare i att skapa innehåll som engagerar, konverterar och stärker både Sellos varumärke och våra kunders framgång på marknadsplatser.
Sello är en innovativ e-handelsplattform som hjälper företag att effektivisera och expandera sin försäljning på digitala marknadsplatser. Med vår lösning kan företag enkelt hantera sin försäljning från ett och samma ställe, vilket sparar tid och ökar effektiviteten. Vi arbetar med ett brett spektrum av marknadsplatser, både nationella och internationella. Vår vision är att vara den självklara partnern för varumärken och företag som vill växa sin digitala närvaro och maximera sin försäljning på flera plattformar samtidigt.
Om rollen
Som Content Creator på Sello får du ett operativt ansvar för att producera innehåll till våra viktigaste kanaler - sociala medier, annonser, nyhetsbrev och hemsidan. Du skapar både rörligt och visuellt material, skriver copy och säkerställer att allt följer vårt varumärke och stöttar vår tillväxtresa. Rollen innebär nära samarbete med våra sälj-, marknads- och produktteam, och du får stort utrymme att påverka med kreativitet och idéer.Arbetsuppgifter
Producera material i bild, text och rörligt material.
Planera, skapa och optimera innehåll för våra egna kanaler: sociala medier, annonser, e-post och webb.
Skriva engagerande copy, från korta rubriker till nyhetsbrev och texter till hemsida.
Säkerställa att allt visuellt material följer våra brand guidelines.
Aktivt delta i möten och bidra med kreativa idéer.
Skapa internt material, pitch decks etc.
Ansvarar för
Att leverera visuellt innehåll av hög kvalitet som stärker och bygger Sellos varumärke.
Att anpassa och optimera innehållet efter kanal, syfte och målgrupp.
Att bidra med ett kreativt perspektiv och driva utvecklingen av Sellos content-produktion.Dina personliga egenskaper
Kreativ och självgående, med förmåga att snabbt förvandla idéer till innehåll.
Affärsmässig och målmedveten, med förståelse för hur content skapar resultat.
Flexibel och prestigelös, trivs i en entreprenöriell miljö med högt tempo.
Kommunikativ och samarbetsinriktad, gillar att arbeta nära både marknad, sälj och produkt.
KompetenserKvalifikationer
Erfarenhet av innehållsproduktion till digitala kanaler.
God känsla för bildkomposition, färg och form.
Vana att filma, redigera och animera enklare video (t.ex. reels, motion graphics).
Förmåga att skriva kommersiella och varumärkesanpassad copy.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av AI-baserade verktyg för visuell produktion.
Erfarenhet från e-handel, marknadsplatser eller livsstilsvarumärken.
B2B content
Vi erbjuder dig
En spännande möjlighet att växa tillsammans med oss på Sello och vara en viktig del av vår tillväxtresa. Hos oss får du:
Internutbildning i Sellos plattform och ekosystemet kring globala marknadsplatser.
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter tillsammans med välkända varumärken.
En kreativ miljö där det du skapar gör skillnad.
Generösa förmåner.
En hybrid arbetsplats som utgår från Sellos kontor i centrala Gävle.
Om rekryteringsprocessen
För att ansöka skickar du ett personligt brev till fredric.hedman@sello.io
samt bifogar ditt CV och portfolio. Vi tillämpar löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: fredric.hedman@sello.io Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sell-O AB
(org.nr 556852-2832), https://sello.io
Norra kungsgatan 3 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Sello Kontakt
Fredric Hedman fredric.hedman@sello.io Jobbnummer
9541378