Content Creator - Sociala medier för växande varumärke (Stockholm)
NRG Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NRG Sweden AB i Stockholm
, Södertälje
, Strängnäs
, Uppsala
, Enköping
eller i hela Sverige
NRG Agency söker nu, för kunds räkning, en driven person som kan ansvara för sociala medier hos ett växande varumärke inom retail. Produkter finns redan ute hos flera återförsäljare, och nu vill varumärket öka sin synlighet och vara mer aktivt i sina SoMe-kanaler.
Om du är en kreativ person med god kunskap om sociala medieplattformar, och dessutom trivs framför kameran, kan det här vara rollen för dig.
Uppdraget är på deltid (ca 15 timmar i veckan), med möjlighet och ambition att växa till en större tjänst över tid.
Om varumärket
Företaget grundades med en tydlig idé: att utmana normen genom att kombinera design, funktion och hållbarhet. Vi erbjuder kompakta, genomtänkta produkter som paketeras på ett smartare sätt - flera noga utvalda artiklar samlade i ett paket som möter olika behov i vardagen.
Våra grab and go-lösningar gör vardagen enklare utan att tumma på kvalitet eller stil. Konceptet passar i detaljhandel, gym, hotell, flygplatser och bensinstationer - överallt där tid är värdefull.
Allt du behöver - i ett paket.
Om rollen
Är du en kreativ själ som älskar att skapa innehåll som engagerar och inspirerar? Motiveras du av att bygga varumärke, driva dialog och skapa genuina relationer genom sociala medier?
Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och trivs i en miljö där idéer får ta plats. Du har ett öga för estetik, kan fånga känslan i både bild och text - och vet hur man väcker intresse i flödet.
Som en del av vårt team blir du en viktig röst utåt. Du planerar, producerar och publicerar innehåll som speglar vårt varumärkes ton, värme och energi.
Vi tror att om vi skapar värde för våra följare - då växer också varumärket. Därför söker vi dig som brinner för kreativitet, kommunikation och att göra skillnad i varje inlägg. Uppgifter
- Skapa, planera och publicera inspirerande innehåll för varumärkets sociala kanaler. - Fånga och lyfta varumärket genom foto, video, text och storytelling. - Bidra med idéer, kreativ energi och glädje till både kollegor och följare. - Vara aktiv, nyfiken och initiativtagande i att testa nya format och trender
Vem söker vi?
• Du är en kreativ och positiv person som älskar att skapa innehåll som engagerar och inspirerar andra. · Du är en stark kommunikatör som förstår hur man bygger relationer och förtroende - både med följare och kollegor - och du är alltid öppen för feedback och utveckling. · Du trivs i en dynamisk och snabbrörlig miljö, tar ansvar för dina uppgifter och motiveras av att bidra till teamets gemensamma mål. · Du har ett öga för estetik och en känsla för vad som fångar intresse i sociala medier. . Du gillar att vara framför kameran Vad erbjuder vi?
Du erbjuds en utvecklande, spännande tjänst i ett växande bolag. Målet är att denna tjänst ska bli större och i slutändan bli på heltid.
Övrigt Omfattning: Tjänsten är på deltid, 15 timmar i veckan. Lön: Timlön. Sista dag att ansöka är Torsdag 6 november. Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse. Övrigt: Detta jobb är till stor del på remote men vi önskar att även ibland kan ses på kontoret (ligger i Stockholm City).
Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten skickas till Daniel Dixgård på: dixgard@nrgagency.com
Om NRG
NRG är brand activation-byrån som tar ditt varumärke till nästa nivå. Vi är din självklara partner för effektiva försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Med fokus på sömlösa omnichannel-kampanjer, särskilt inom retail, ser vi till att ert varumärke når era kunder vid varje avgörande kontaktpunkt i deras köpresa - oavsett om det är i butiken, på bussen eller i soffan.
Med nästan 30 års erfarenhet vet vi vikten av att kombinera kreativitet, funktionalitet och effektivitet. Vår expertis inom både varumärkesbyggande och kommersiell strategi gör att vi kan skapa skräddarsydda lösningar som stärker ditt varumärkes synlighet och levererar verkliga affärsresultat.
I en digital värld som ständigt förändras, där kvalitet och innovation är avgörande, hjälper vi dig att ligga steget före. Oavsett om du lanserar en ny kampanj, bygger långsiktig kundlojalitet eller förstärker ditt team med specialistkompetens, erbjuder vi verktygen och strategierna du behöver för att lyckas.
Din framgång är vår drivkraft. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NRG Sweden AB
(org.nr 556611-9474), http://nrgagency.com Arbetsplats
NRG Agency Kontakt
Daniel Dixgård dixgard@nrgagency.com Jobbnummer
9580515