Om Tech Invest North Tech Invest North är en koncern som består av flera innovativa teknikbolag, däribland Zpark Energy Systems, Grepit, Innovative Living, Lasercom, NEWEL och delägarskap i Netcoil. Vi strävar efter att ligga i teknikens framkant med fokus på hållbarhet och utveckling. Nu söker vi en engagerad Content and Marketing Communicator till vårt marknads- och designteam, med placering på vårt huvudkontor i Luleå. I vår internationella arbetsmiljö ingår kollegor från bland annat Italien, Brasilien, USA och Serbien.
Om tjänsten Som Content and Marketing Communicator får du en nyckelroll i att skapa engagerande kommunikation och samordna marknadsaktiviteter för hela Tech Invest North-koncernen. Du arbetar nära vår Marketing Communication Manager och stöttar i planering, produktion och implementering av strategiska marknadsföringsinsatser med särskilt fokus på Zpark Energy Systems.
Rollen passar dig som trivs i en kreativ och tempofylld miljö, där du får kombinera textproduktion, visuellt innehåll och koordinering.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Planera och genomföra marknadsaktiviteter: Driva kampanjer och aktiviteter enligt marknadsplanen.
Innehållsproduktion: Skriva och redigera texter för pressmeddelanden, produktbeskrivningar, webbsidor och andra kanaler.
Copywriting: Formulera tydliga och målgruppsanpassade budskap för olika medier.
Foto & video: Planera, producera och redigera foto- och videomaterial för sociala medier och presentationer. Skapa enklare motion graphics.
Sociala medier: Ansvara för publicering, planering och innehållsproduktion på LinkedIn, Facebook och Instagram.
Design & layout: Ta fram visuellt tilltalande material som broschyrer, produktblad, grafik och presentationer.
Digital marknadsföring: Skapa och optimera annonser i Google Ads och Meta, samt arbeta med SEO.
Webb: Uppdatera och utveckla företagets webbplatser för att hålla dem aktuella och engagerande.
Event: Delta i planering och genomförande av event, mässor och webbinarier.
Analys: Följa upp och analysera marknadsinsatser för att mäta effekt och föreslå förbättringar.
Samarbete: Arbeta nära design-, marknads- och säljteam för att säkerställa en enhetlig kommunikation. Profil
Utmärkt kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Relevant utbildning inom marknadsföring, kommunikation, journalistik eller liknande.
Flera års erfarenhet inom marknadsföring eller kommunikation.
Dokumenterad vana att formulera innehåll för olika kanaler och målgrupper.
God kunskap i Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator, Photoshop, Premiere Pro).
God erfarenhet inom digital annonsering (Google Ads, Meta, SEO).
Strukturerad och självgående, med förmåga att driva flera projekt parallellt.
Erfarenhet av videoredigering, foto eller motion graphics är meriterande.
Grundläggande kunskaper inom webb eller frontendutveckling är ett plus.
Du trivs med att samarbeta, men är också trygg i att arbeta självständigt.
Ansökan Är du en kreativ och strukturerad person som brinner för innehåll, kommunikation och marknadsföring och vill vara med och utveckla en av Norra Sveriges mest spännande teknikbolag? Då vill vi gärna träffa dig!
Skicka din ansökan med CV och personligt brev via länken nedan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
