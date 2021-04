Consumer and Market Insights Analyst 50% - Bemanningsstyrkan i Rosersberg AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

Consumer and Market Insights Analyst 50%

Vi söker nu för vår uppdragsgivare Samsung Electronic Nordic AB:s räkning en Consumer and Market Insights Analyst 50% för omgående tillsättning, uppdraget är på ett år med möjlighet till förlängning.Placeringen är på Samsungs nordiska huvudkontor i Kista Science City men underpandemitider så utförs arbetet hemifrån efter en upplärningsperiod.2021-04-09 The Nordic Consumer and Market Insight (CMI) team 's role is to be a trusted consultant partner with mission proactively leading Samsung 's insight-driven business growth.Who we are: Business Insight Leaders, Thought Leaders and Catalyst for changeWhat we do: Represent the consumer, Shape and Educate for better decisions and Identify new opportunitiesHow we do: Align with business, Create Insights that drive actions, Drive for more Proactive influencing In overall this role is responsible forSupporting the CMI team in various projects and tasks to be managed across the product categories/divisions and the Nordic markets.Integrate market and consumer insights from different data sources to develop user friendly reports and to provide a holistic view of Nordic consumers in order to understand the consumers behavior and attitudes.Defining key business questions to guide SENA business in how to win in the market, both short and long term (hypothesis driven analytics).Drive business questions by translating primary and secondary data into actionable insights to lead consumer centric development within and across the Samsung divisions.Provide metrics and KPI's to drive understanding of the market and brand within the categories and cross category.Inspire stakeholders to become interested in using data in their own roles.POSITION IN ORGANISATION:Corporate Marketing DirectorConsumer and Market Insights ManagerConsumer and Market Insights Analyst (This position)Krav och färdigheterKEY ACCOUNTABILITIES:Specific responsibilities include:Data visualization, data modelling and story-telling through integration of information sources to make data to insights that drive business value.Back up for CMI team servicing add-hoc data needs from existing data dashboards, raw data and research reports to various stakeholders.Ensuring that the content shared with the business is accurate and of high quality.Analyzing and improving our reporting portfolio and tools.Project management, including planning and timing of ad-hoc consumer research, both qualitative and quantitative, conducted with both external agencies and internal resources.Stakeholder management, including scope setting, joint planning, execution and delivering of actionable insights.Example of consumer research can include but are not limited to:Designing questionnaires and setting up in-house research thru i.e. CRM database and using external survey toolsConducting internal or external panel researchOther Ad-hoc researchQUALIFICATIONS AND EXPERIENCE REQUIRED:A university degree in an analytical field e.g. statistics, mathematics, science or equivalent.5 years of experience from working with data driven insights. Preferably professional work experience from a marketing research agency site with hands-on data analytics and visualization creating reports, working with hypothesis and designing questionnaires.Experience of working with both qualitative and quantitative data from an insight perspective.SKILLS & ATTRIBUTES:Structured team player with multitasking capabilitiesPassion to data, self-driven, service minded and positiveDynamic and enjoy working in an environment where changing priorities are part of everyday lifeSkills in PowerBI, SPSS, Tableau to create striking visualizationsExperience from some survey tools (e.g. Medallia, Qualtrics)Advanced MS office knowledgeGenuine interest on people to understand underlying behaviorsInnovative and creative with an ability to go from idea to implementationInterest on tech and willingness to learn new thingsFluent in English

Platsen ska tillsättas omgående och intervjuer sker fortlöpande.
Varaktighet, arbetstid: Halvtidsanställning Start omgående och minst ett år med möjlighet till förlängning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2021-04-22