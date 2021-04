Consultant Team Manager med affärsdriv till AddPro - AddPro AB - Chefsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos AddPro AB

AddPro AB / Chefsjobb / Stockholm2021-04-07AddPro har sedan starten 2000 varit en framgångssaga och två decennier senare kan vi nu blicka tillbaka på ett stabilt tillväxtmaraton. När vi i år firar 20 år står vi fortsatt starka, med branschens vassaste kompetens och stor finansiell stabilitet. Välkommen på kalaset!Consultant Team Manager - a sneak peekOm du redan jobbade som Consultant Team Manager (CTM) hos AddPro hade tre dagar möjligen sett ut såhär:Igår gick du all in på ledarskap. På morgonens teammöte med dina konsulter går ni igenom temperaturen och välmåendet i gruppen och konstaterar att dessa transparenta och raka dialoger är en viktig del av det höga engagemanget. På eftermiddagen träffar du alla kompetensområdeschefer på Teams där ni diskuterar trender och nya kompetenserbjudanden under Q1. Riktigt taggad sätter du dig på solterrassen, blickar ut över vattnet och sammanfattar dina intryck av kommande rekryteringsbehov och dina konsulters individuella kompetensutveckling.Idag står ett favoritområde på agendan. Tillsammans med kompetensområdesansvariga för Productivity och Infrastructure samt Account Management ska ni ha en intern workshop där ni tillsammans ska genomlysa alla befintliga kundsamarbeten och affärer med målet att skapa planer för hur ni ska möta kommande kompetensbehov. Du är alltid uppskattad för ditt driv och dina idéer i dessa forum, för att inte tala om din totalkoll på dina konsulters kompetens, kapacitet och beläggning.Imorgon ska du och dina CTM-kollegor ha en heldag tillsammans i Malmö (när det i praktiken blir görbart igen låter vi vara osagt) där ni först ska synka er inför kommande medarbetarsamtal. Efter en gemensam frukost ska ni sedan ha en egen "AddCon for CTMs" där ni ska hålla informella learning sessions för varandra baserat på era individuella styrkor som CTM. Din session kommer att handla om hur du på ett framgångsrikt sätt sätter samman projektteam som tar i beaktande såväl kunskap som personligheter.Våra förutfattade meningar om dig:Du har mest troligt ledarerfarenhet, men om du inte fått chansen än så känner du dig 100 % redo att bli ledaren du själv alltid velat ha. Du är nyfiken på att utveckla ett solitt distansledarskap och ser på dess utmaningar med lika delar ödmjukhet och nyfikenhet.Du har erfarenhet av komplexa tjänsteaffärer inom consulting. Du kan ha varit konsultchef eller verkat inom konsultförsäljning. Du kan också själv ha varit konsult (vem kan konsultlivet bättre?) och vi är nyfikna att höra mer om din spetskompetens.Du har kunskaper och erfarenheter inom IT-infrastruktur, Modern Workplace, säkerhet eller IT-projektledning. Du behöver verkligen inte outshine våra übergrymma konsulter men du har tillräcklig insikt för att kunna förstå dina medarbetares vardag så att du kan coacha och leda teamet på ett naturligt sättDitt affärsdriv är tydligt och din förmåga att se nya affärsmöjligheter gör det naturligt för dig att växa konsultaffären, vilket är en viktig del av CTM-rollenThe AddPro WayAddPro stärker våra kunders konkurrenskraft genom att utveckla, utmana och digitalisera kundens verksamhet. Och kunderna älskar oss; de bedömer oss som marknadsledande inom konsulttjänster och verksamhetsnära IT*! Våra kunder är medelstora till stora företag och statliga förvaltningar som har höga krav på kompetens och support. Hos oss lever vi "the AddPro Way" och brinner för innovation och förändring. Lagandan är stark och prestigelös där vi är hängivna att hjälpa varandra framåt. Oavsett uppgift i bolaget strävar vi alltid efter att bli bättre på det vi gör och möjligheten att påverka genom egna idéer och initiativ är stor. Du njuter av stor frihet och ansvar hos AddPro där vi vill underlätta för dig att lyckas såväl på jobbet som i privatlivet. Dessutom vill vi ha roligt under tiden - vi gör det med passion eller inte alls!Vi har fina utsikter från vårt ljusa och öppna kontor i Alvik, där vi till och med har en egen båtbrygga!AddPro är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos våra kunder enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning 2020! :DÄr du vår nya kollega?Är du nyfiken på tjänsten och har frågor? Kontakta då AddPros rekryterare Sara Byrlind sara.byrlind@addpro.se , eller skriv din fråga i chatten här bredvid. Alla ansökningar och kontakter behandlas såklart konfidentiellt. Sista ansökningsdag är 2021-05-10 och vi kontaktar kandidater löpande så vi rekommenderar att du ansöker till tjänsten så snart du kan.Sökord: Konsultchef / Consultant Manager / Teamlead / Teamleader / Consulting / Professional Services / ledare / leadership / manager / Bromma / Alvik / StockholmVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-10AddPro AB5675412