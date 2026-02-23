Consultant Manager till Adecco Västerås
2026-02-23
Vill du vara med och driva affären framåt hos ett av världens mest välkända HR- och rekryteringsföretag? Har du erfarenhet från rekrytering eller bemanning och trivs i en roll där du får kombinera ledarskap med affärsutveckling? Nu söker vi en engagerad och säljdriven Consultant Manager som vill vara en nyckelperson i Adeccos fortsatta tillväxt i Västerås.
Om rollen
Som Consultant Manager hos Adecco får du en bred och affärsnära roll med fokus på både kund, konsult och försäljning. Du har personalansvar för konsulter ute på uppdrag och arbetar aktivt för att säkerställa både kund- och konsultnöjdhet.
En avgörande del av rollen är försäljning - identifiera och bygga relationer med nya kunder men även utveckla befintliga. Du jobbar proaktivt med att identifiera affärsmöjligheter, boka kundmöten och skapa långsiktiga samarbeten. Här får du stor frihet att driva din egen affär, lägga upp din strategi och påverka din egen och teamets tillväxt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Säljarbete med tydligt fokus på nykundsbearbetning: prospektering, mötesbokning och kundmöten där du presenterar Adeccos erbjudande.
• Affärsutveckling hos befintliga kunder: vårda och växa relationer, följa upp samarbeten och säkerställa leverans med hög kvalitet.
• Rekrytering av konsulter till våra kunduppdrag - kravprofil, intervjuer, urval och bakgrundskontroller.
• Personalansvar för konsulter på uppdrag - uppföljning, utvecklingssamtal och ibland även svårare samtal.
• Personaladministration såsom anställningsavtal, avslut, tidrapportering och systemhantering.
• Bidra till teamets målsättningar och arbeta mot tydliga KPI:er kopplade till försäljning, kvalitet och leverans.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera mötet med människor, affär och struktur - och som verkligen gillar att sälja. Du har tidigare erfarenhet av nykundsförsäljning med goda resultat och du motiveras av att skapa nya kontakter och driva affärer i mål.
Vidare tror vi att du har:
• Erfarenhet av rollen som konsultchef med säljansvar eller liknande.
• En affärsdriven och initiativtagande personlighet.
• Förmåga att hantera många arbetsuppgifter parallellt och arbeta både metodiskt och flexibelt.
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift samt lätt för att skapa förtroende.
• God struktur, administrativ vana och förmåga att snabbt ta till dig nya system.
Varför Adecco?
Som en del av The Adecco Group får du tryggheten av ett globalt, etablerat varumärke - samtidigt som du arbetar lokalt och nära kunderna i Västerås, Örebro, Eskilstuna med omnejd. Hos oss är kulturen prestigelös, energifylld och möjlighetsorienterad.
Vi erbjuder:
• En flexibel arbetsmiljö där du får påverka dina affärer och ditt arbetssätt.
• Kollektivavtal, trygga villkor och ett attraktivt förmånspaket.
• Interna utbildningar, utvecklingsprogram och goda karriärmöjligheter - även internationellt.
• Ett engagerat team där vi stöttar och lyfter varandra.
Redo att ta nästa steg?
Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-03-15. Urval sker löpande. För att säkerställa GDPR-hantering tar vi inte emot ansökningar via epost.
Har du frågor? Kontakta gärna Cecilia Furusjö, Area Branch Manager Västerås/Örebro - cecilia.furusjo@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan!
