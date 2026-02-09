Conmodo i Malmö söker studenter- extrajobb tors, fre + sommarjobb!
Vill du jobba extra under vårterminen och sedan ha ett stabilt sommarjobb på heltid? Nu söker Conmodo i Malmö nya medarbetare via Poolia för visstidsanställning med arbete torsdagar och fredagar fram till sommaren, följt av heltids sommarjobb i juni, juli och augusti.
Conmodo är ett företag som reparerar elektronik, där det största inflödet är mobiltelefoner och PC. Bolagets kunder finns i de nordiska länderna, och största inflödet kommer från Sverige och Danmark. Du kommer att ingå i ett härligt team och tillsammans med dina kollegor ser du till att arbetets utförs med stor noggrannhet. Upplärning sker på plats och inga förkunskaper krävs.
Arbetsuppgifter som kan förekomma är följande:
• Hantera inkommande produkter, dagens inkommande flöden - både svenska och danska kunder
• Undersökning av enheten och konstatera felet
• Reparera mobiltelefoner, PC, elscootrar, robotdammsugare etc.
• Sluttesta produkten, - både manuellt och i ett program
• Lite admin - skriva arbetsrapport samt checka av mot leverantörenssystem såsom uppdateringar etc.
Vem är du?
Vi söker dig som som studerar antingen på gymnasiet eller eftergymnasialt.
För att vara Conmodos nästa stjärna ser vi att du har viljan att lära dig nya saker, är engagerad, vågar fråga och har lätt för att lära sig nytt. Självklart är du nyfiken och fingerfärdig då det är en hel del pillande med enheterna. Det är också viktigt att du har lätt för att följa instruktioner och rutiner, samt förstår värdet av att följa dessa.
Du talar och skriver flytande svenska och engelska. Språk som förekommer hos oss är svenska, norska, danska och engelska.
Vi har många konsulter som arbetar på Conmodo idag och de ser fram emot att få med dig in i gänget! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
