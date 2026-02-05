Configuration Manager - Stockholm
Vi söker nu ytterligare kompetens för att stärka och komplettera vår kapacitet inom konfigurationsledning. I rollen som konfigurationsledare (CM - Configuration Manager) kommer du att arbeta med konfigurationshantering för flera olika produkter och kunder.
Du förväntas ta ett stort eget ansvar, vara initiativtagande och driva ditt arbete framåt. Rollen ger dig en djup förståelse för produkterna samt möjlighet att bygga ett omfattande kontaktnät inom organisationen. Du kommer att vara en aktiv del i både vidareutveckling och implementering av etablerade arbetssätt.
Arbetet innebär att stödja pågående utvecklingsprojekt genom att planera, leda och genomföra aktiviteter kopplade till konfigurationsledning. En central del av uppdraget är också att synliggöra och stärka CM-disciplinen inom projekt och övrig verksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta fram och löpande uppdatera CM-planer
Utveckla, förvalta och förbättra instruktioner inom CM-området samt bidra till kontinuerlig utveckling av konfigurationshanteringsprocesser
Säkerställa att korrekt CM-miljö finns på plats samt genomföra nödvändig användarutbildning
Delta i och fungera som sekreterare i relevanta mötesforum, exempelvis vid konfigurationsrevisioner, genom att dokumentera ändrings- och konfigurationsbeslut samt tydliggöra gällande konfigurationer
Arbeta som en stödjande funktion för att säkerställa en strukturerad och kontrollerad produktutveckling inom projekt eller organisatorisk enhet. Detta innebär att vara en integrerad del av projektet och delta i planering, diskussioner och beslut som påverkar konfigurationshanteringen
Granska system- och projektdokumentation ur ett CM-perspektiv
Du är ansvarstagande, drivande och har ett genuint intresse av att sätta dig in i verksamheten. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs i samarbete med andra. Vi ser gärna att du har en bakgrund som högskoleingenjör eller civilingenjör. Erfarenhet av system engineering och konfigurationsledning är meriterande, liksom tidigare roller inom CM-området.Kvalifikationer
Högskole- eller civilingenjörsexamen, eller motsvarande
3-7 års relevant arbetslivserfarenhet
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och skrift
Stark vilja och förmåga att skapa struktur, ordning och tydlighet
Tjänsten är på heltid och utförs på plats hos kund. Urval sker löpande och det finns mycket goda möjligheter till förlängning.
Befattningen förutsätter att du genomgår och godkänns enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. För vissa roller kan säkerhetsklassning innebära krav på specifikt medborgarskap.
Tillträde och ansökan:
Period: 1 april 2026 - 31 mars 2027 Sista dag att ansöka är 20 februari 2026
Arbetsort: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
