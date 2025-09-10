Concierge (Extra vid behov)
2025-09-10
Vårt Front Office team söker en vänlig och positiv concierge som levererar service i världsklass och älskar hotell.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att välkomna gäster till hotellet och att se till att de får en minnesvärd och trivsam upplevelse när de bor hos oss. Du måste vara väl insatt i hotellet och omgivningarna runtomkring för att kunna besvara frågor och assistera våra gäster. Du kommunicerar med gäster, kollegor och samarbetspartners via telefon, email och i person och eftersom vi är ett stort internationellt hotell är det viktigt att du är bekväm att skriva och prata både på svenska och engelska. Du hjälper gäster med turistrelaterade frågor, bokar restauranger och annat för att våra gäster ska få en fin bild av Göteborg. Det är därför viktigt att du hela tiden håller dig uppdaterad i vad vår stad har att erbjuda.
Som concierge ansvarar du för bagage. Du ser till att våra gäster får hjälp med väskor till eller från rummet och för att vi förvarar bagage på ett tryggt och säkert sätt, när gästen inte har tillgång till sitt rum. Du ansvarar även för vårt garage, där vi parkerar och kör fram gästernas bilar. Det är därför viktigt att du har körkort och är van vid att köra bil. Du ser självklart till att det alltid är rent och snyggt i garage, huvudentré och lobbyområdet.
Vi tror att du är en positiv och social person som har tidigare erfarenhet av service och arbetar aktivt för att skapa och behålla fina relationer med både gäster och medarbetare. Då vi stundvis arbetar i ett mycket högt tempo är du flexibel, stresstålig, lösningsorienterad och duktig på att prioritera. Du drivs av att leverera service till gäster med höga förväntningar, du är kvalitetsmedveten och noggrann, alltid med gästen i fokus och med mottot Yes I Can!
Vi erbjuder 80% fast anställning med varierade arbetstider som inkluderar dagar, kvällar och helger.
RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL
