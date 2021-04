Computer Vision Developer Autonomous Driving - NXT Interim AB - Datajobb i Stockholm

NXT Interim AB / Datajobb / Stockholm2021-04-15Does working at an agile software startup that builds on industry leading proven tech to invent new solutions for the largest companies in the world sound interesting?The international teams of developers work closely together to design, develop, and deliver an integrated, customized SoC and software stack platform to global automakers and end users. As a Developer you work in a cross functional agile team and the main focus is developing functions into Vision Products.What you'll bringTo succeed in this position, you:have a Master of Science in Machine Learning, image- or signal processing, computer science or equivalent areahave a strong software development profile and great interest in programming, preferably in C and Pythonare experienced in applying image- and signal processing methods and machine learning principles, preferably in deep learning frameworks and CNNenjoy team work and to contribute to the team spiritare motivated by new challengesare fluent in English and preferably SwedishVad erbjuder vi?I det här uppdraget kan du bli anställd hos NXT Interim eller verka som egenkonsult inom vår organisation. Vi har kollektivavtal, bra förmåner som förgyller din vardag och för dig som är egenkonsult har vi en unik paketering med det lilla extra. Du får dessutom stöd av våra erfarna och kompetenta Managers som kommer att göra allt för att du ska lyckas i din roll.Låter detta intressant?Sök redan i dag så berättar vi mer. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi och Finans och erbjuder paketerade tjänster som de traditionella företagen inte erbjuder idag.Vi har över 20 års erfarenhet inom branschen samt 3000 unika kontakter för att kunna hjälpa just er.Vårt agila och innovativa sätt att arbeta präglar vår verksamhet, men gör även att vi oftast ligger steget före i processen.Genom ett modernt, digitalt och GDPR anpassat system tar oss säkert genom processen med största sekretess innan vårt första möte.Vårt mål är att gå från att vara en innovativ utmanare i branschen till det företag i branschen som alla vill slå, kontakta oss redan idag så ska vi göra allt för att hjälpa er.Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Linköping, Göteborg och Kalmar2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-05-15NXT Interim AB5693364