Compliance Officer
ViaConto Sweden AB är ett snabbväxande företag som grundades i Lettland år 2008.
I Sverige bedriver ViaConto verksamhet inom mikrokrediter och kontokrediter till konsumenter, med kreditutrymmen upp till 30 000 kr. Våra produkter är utformade för att hjälpa kunder att hantera oförutsedda utgifter och tillfälliga finansiella behov.
Genom moderna tekniska lösningar, datadriven kreditbedömning och ett starkt fokus på regelefterlevnad och kundskydd har bolaget snabbt etablerat sig på den svenska marknaden. ViaConto Sweden AB befinner sig nu i ett viktigt utvecklingsskede och ansöker om tillstånd som kreditmarknadsbolag, vilket ställer höga krav på bolagets styrning, kontroll och riskhantering.
Om rollen
Som Compliance Officer har du ett övergripande ansvar för att utveckla, driva och säkerställa bolagets arbete med regelefterlevnad. Rollen ingår i den oberoende kontrollfunktionen och innebär ett helhetsansvar för compliancefrågor inom organisationen.
Du arbetar i nära samarbete med verksamheten och fungerar som ett stöd till både ledning och styrelse. I rollen säkerställer du att lagar, regelverk och interna riktlinjer inte bara införs, utan också efterlevs och integreras i det dagliga arbetet.
Ansvarsområden
säkerställa efterlevnad av regelverk, inklusive konsumentkreditlagen, AML-regelverk och Finansinspektionens föreskrifter
övervaka och analysera regulatoriska förändringar samt bedöma deras påverkan på verksamheten
utveckla, implementera och följa upp interna policyer, kontroller och styrdokument
ge rådgivning till ledning och styrelse i compliance- och regulatoriska frågor
upprätta och presentera regelbunden compliance-rapportering
bidra till en stark intern kontrollmiljö och tydlig styrning
stödja verksamheten i att omsätta regelverk till praktiska arbetssätt
Vem är du?
Vi söker dig som har:
erfarenhet av finansiell reglering inom Sverige och/eller EU
erfarenhet av compliancearbete inom bank, kreditinstitut eller fintech
god förståelse för krav kopplade till kreditmarknadsbolag (KMB)
akademisk examen inom juridik, ekonomi eller motsvarande
Du har god analytisk förmåga och kan omsätta komplexa regelverk till tydliga och praktiska lösningar. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och är trygg i att arbeta självständigt.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. Du trivs i en roll med många kontaktytor och bidrar till att skapa förståelse för compliancefrågor i organisationen.
Möjlighet till distansarbete finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Ansök via e-post
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viaconto Sweden AB
(org.nr 556819-6041) Kontakt
Justas Luzeckas justas.luzeckas@viaconto.se 0723038075
