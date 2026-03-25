Compensation & Benifts Specialist
PostNord Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Solna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Solna
2026-03-25
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PostNord Sverige AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära affären och bidra med analyser och insikter som gör verklig skillnad? Nu söker vi en specialist inom Compensation & Benefits som vill vara med och utveckla och säkerställa en hållbar och konkurrenskraftig ersättnings- och förmånsstruktur i organisationen.
I den här rollen blir du en viktig del av vårt Total Rewards-arbete där du, tillsammans med Head of Total Rewards, bidrar med analys, tillämpning, utveckling och uppföljning av våra ersättnings- och förmånsrelaterade regelverk. Du säkerställer att våra processer, policys och riktlinjer tillämpas korrekt och enhetligt - och att våra beslut vilar på välgrundade data och analyser.
Du, vi och jobbet Som specialist inom Compensation & Benefits arbetar du både operativt och analytiskt med frågor kopplade till lön, ersättning och förmåner. Du tar fram analyser, beräkningar och beslutsunderlag som stöd till HR Business Partners och chefer, och bidrar till att våra ersättningsmodeller är konkurrenskraftiga, rättvisa och i linje med gällande regelverk.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Ta fram analyser, rapporter och beslutsunderlag inom Compensation & Benefits
- Arbeta utifrån fastställda ersättnings- och förmånsramverk, riktlinjer och processer
- Säkerställa korrekt tillämpning av policys, kollektivavtal och relevant lagstiftning
- Arbeta med jobbarkitektur, lönestrukturer och arbetsvärdering enligt etablerade modeller
- Genomföra löne- och marknadsanalyser samt ta fram underlag kopplat till lönespann och ersättningsnivåer
- Stödja lönerevisionsprocessen genom analyser, beräkningar och kvalitetssäkring
- Ta fram underlag till HR och chefer i samband med nyanställningar och lönerelaterade frågor
- Bidra i arbetet med anställningsförmåner, exempelvis förmånsbilar, inklusive analys och uppföljning
- Medverka i rapportering samt framtagande av informations- och utbildningsmaterial
- Säkerställa kvalitet i data och bidra till utveckling av arbetssätt och verktyg inom området
Vem du är
- Strukturerad och noggrann med hög integritet i hantering av känslig information
- Analytisk och lösningsorienterad med förmåga att omsätta data till värdefulla insikter
- Samarbetsorienterad och serviceinriktad i ditt arbete med HR och verksamheten
- Trygg i att kommunicera analyser och komplex information på ett tydligt och pedagogiskt sätt
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
- Akademisk examen inom ekonomi, HR, statistik eller annan relevant inriktning
- Några års erfarenhet av arbete inom Compensation & Benefits, ersättningsanalyser, HR-analys eller närliggande område
- Erfarenhet av att förvalta och utveckla jobbarkitektur och lönestrukturer
- Erfarenhet av HR-system och analysverktyg
- Mycket goda kunskaper i Excel
- God förståelse för lönebildning, ersättningsstrukturer och arbetsvärdering
- Grundläggande kunskap om arbetsrätt, kollektivavtal och regelverk kopplade till ersättning och förmåner
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Varför vi finnsPostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald.
Välkommen med din ansökan Vi gör ett urval av kandidater löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan. Undrar du något över tjänsten? Mejla till susanna.aronson@postnord.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Sverige AB
(org.nr 556711-5695), https://www.postnord.se/
PostNord Sverige
9819160