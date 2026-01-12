Compensation & Benefits Specialist i internationell miljö
2026-01-12
Vi söker nu en Compensation & Benefits Specialist till ett attraktivt konsultuppdrag hos en större internationell organisation. Uppdraget passar dig som vill göra verklig skillnad, trivs i en samarbetsinriktad miljö och motiveras av att skapa värde genom välfungerande Compensation & Benefits-processer
Du blir en del av ett litet, agilt team och rapporterar till Global Head of Compensation & Benefits. Rollen präglas av nära samarbete med både HR och verksamheten, där tillit, kvalitet och affärsnytta står i centrum
I rollen agerar du en strategisk och operativ partner i frågor som rör Compensation & Benefits. Du arbetar både med Sverige-specifika initiativ och globala projekt, med fokus på att attrahera, behålla och motivera medarbetare över flera marknader
Huvudsakliga ansvarsområden
Leda initiativ inom Pay Transparency och Pay Equity
Utveckla och förvalta Job Architecture inklusive befattningsvärderingar
Agera expertstöd och rådgivare inom Compensation & Benefits
Driva och bidra i lokala och globala C&B-projekt
Stötta den dagliga operativa C&B-leveransen såsom lönerevision, bonusprogram, tjänstebilar och förmåner
Kompetens och erfarenhet
Kandidatexamen inom HR, ekonomi, business administration eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet inom Compensation & Benefits, gärna i specialist- eller senior roll
Gedigen kunskap om kompensationsstrukturer, förmånsprogram och job evaluation-metoder
Erfarenhet av HRIS-system, meriterande med Workday
Mycket goda kunskaper i Excel
Stark analytisk förmåga och problemlösningsförmåga
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Hög integritet och vana att hantera konfidentiell information
Erfarenhet av arbete i internationella och tvärkulturella miljöer
Flytande svenska och engelska
Som person är du proaktiv, noggrann och anpassningsbar. Du tar ägarskap för dina uppgifter, håller deadlines och är lika bekväm med strategiskt arbete som med operativ leverans
Om uppdraget
Uppdragsperiod: 01 februari 2026 - 31 december 2026
Placering: Göteborg med möjlighet till 50 % distansarbete
Omfattning: Heltid
