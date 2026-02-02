Community Manager & Influenceransvarig (Deltid, resultatfokus)

Nordic Health Apparel AB / Inköpar- och marknadsjobb / Huddinge
2026-02-02


Himo Signature är ett växande svenskt varumärke inom smycken och klockor med stark närvaro på TikTok och Instagram. Nu söker vi en Community Manager & Influenceransvarig som vill vara med och bygga varumärket genom content, ambassadörer och annonsering.
Detta är en operativ roll för dig som lever i sociala medier, förstår vad som blir viralt och hur content omvandlas till försäljning.

Publiceringsdatum
2026-02-02

Arbetsuppgifter
Ansvara för Himo Signatures ambassadörer och influencers
Kontakta nya creators och bygga samarbeten löpande
Skicka PR-paket och följa upp resultat via rabattkoder och länkar
Publicera och schemalägga content på TikTok och Instagram
Identifiera vilka videos som fungerar organiskt och göra dem till annonser
Lägga upp och optimera annonser i
TikTok Ads Manager och
Meta Ads Manager
Svara på kommentarer och bygga community dagligen

Vi söker dig som
Är van vid TikTok och Instagram Reels
Har förståelse för influencer marketing och UGC
Är självgående och strukturerad
Gillar att ta kontakt med nya människor
Har grundläggande kunskap i TikTok Ads och Meta Ads
Är resultatorienterad och tycker om att arbeta med siffror

Deltid 25-50%
Arbete på plats i vårt lager/kontor i Stockholm
Flexibla tider
Möjlighet till resultatbaserad ersättning

Skicka:Kort presentation om dig själv( Helst Video)
Länk till din TikTok/Instagram
Eventuell erfarenhet av annonsering eller influencer-samarbeten

Vi går igenom ansökningar löpande.
Välkommen att bli en del av Himo Signature!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: collab@himosignature.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic Health Apparel AB (org.nr 559416-1571)
Dalhemsvägen 44 (visa karta)
141 36  HUDDINGE

Arbetsplats
Himo Signature

Jobbnummer
9718692

