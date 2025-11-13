Community Manager med fokus på MedTech till SwedenBIO
Nu växlar vi upp vårt arbete för att skapa bättre förutsättningar för innovativa bolag inom Life Science. Vi söker ytterligare en Community Manager som vill bidra till en stark och konkurrenskraftig medtechsektor.
Vi är Sveriges ledande branschorganisation för Life Science och representerar över 320 medlemsföretag verksamma inom bioteknik, läkemedel, diagnostik, medicinteknik samt tjänste- och samarbetsorganisationer. Gemensamt för alla våra medlemmar är målet att förbättra människors hälsa - i Sverige och världen.
Om rollen
I rollen kommer ditt fokus ligga på att utveckla och växa medlemsbasen. Du är organisationens kontaktperson mot företag, med särskilt fokus på bolag verksamma inom medicinteknik, - från start-ups till etablerade aktörer - och arbetar för att förstå deras behov, skapa engagemang och omsätta insikter till konkreta initiativ.
Du samarbetar tätt med kollegor inom organisationen och befintliga medlemmar och bidrar till att öka synligheten för våra medlemmar i våra aktiviteter och nätverk. Rollen är bred, varierad och kombinerar operativt arbete med strategiskt perspektiv.
Arbetsuppgifter och ansvar: Vara första kontaktpunkt för befintliga och potentiella medlemmar.
Identifiera och etablera relationer med nya medlemsföretag - och ansvara för att vidareutveckla vårt Life Science community.
Onboarda nya medlemmar och följa upp medlemsengagemang och nöjdhet.
Driva aktiviteter och mötesplatser som ökar medlemsnytta och samverkan, exempelvis seminarier, nätverksträffar och projektinitiativ.
Samla in, analysera och agera på medlemsfeedback - bidra till utvecklingen av vårt medlemserbjudande.
Hålla medlemsdata uppdaterad i Salesforce och säkerställa effektiva administrativa processer.
Rollen är en tillsvidareanställning baserad i Stockholm eller Göteborg.Publiceringsdatum2025-11-13Profil
Du har en bakgrund inom MedTech eller närliggande område och en god förståelse för branschens dynamik. Kanske har du arbetat i ett företag som utvecklar produkter, tjänster eller lösningar inom medicinteknik eller på ett bolag som samarbetar med sektorn.
Du är initiativrik, resultatorienterad och trivs i mötet mellan människor och affärer. Du har lätt för att skapa förtroende, gillar att driva saker framåt och ser möjligheter där andra ser hinder. Struktur, nyfikenhet och förmågan att växla mellan detaljer och helhet är viktiga styrkor.
Kort sagt - du kombinerar affärssinne med engagemang för innovation och samhällsnytta.
Kvalifikationer: BSc eller MSc inom biologi/bioteknik/biomedicin, kemi/kemiteknik, eller liknande alternativt en högskoleutbildning inom business med ett par års arbetslivserfarenhet av arbete inom MedTech branschen.
Erfarenhet av försäljning eller entreprenörskap är meriterande men främst vill vi se en påvisad "go-get-it" attityd.
Erfarenhet av Salesforce eller liknande CRM-system är meriterande.
Du skriver och pratar obehindrat på svenska och engelska.
Möjlighet att arbeta kvällstid och resa i genomsnitt 3-6 dagar per månad.
Varför SwedenBIO?
Här får du möjlighet att vara med och utveckla en växande bransch med enorm potential. Du blir en del av ett agilt och engagerat team där idéer omsätts till verklighet och där du får stort utrymme att forma ditt arbete.
Du får ett brett nätverk inom svensk Life science, möjlighet att delta i spännande projekt och branschevenemang - och inte minst, kollegor som delar din passion för innovation och samhällsnytta.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan fram till 2 december 2025. Urval och intervjuer genomförs löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. I den här rekryteringen har SwedenBIO valt att samarbeta med SallyQ. För frågor kontakta Sandra Bydell Sveder, Senior Rekryteringskonsult på SallyQ, 076-319 9688.
Om SwedenBIO
SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för Life Science i Sverige. Våra medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik. Vi samlar även finansiärer, inkubatorer, science parks, regionala investeringsfrämjande aktörer och många fler.
Gemensamt för våra medlemmar är att de är instrumentella för utvecklandet av medicinska innovationer som förbättrar människors hälsa i Sverige och världen, om de så är enskilda entreprenörer eller stora globala Life Science-företag.
Ersättning
