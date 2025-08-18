Community Host på deltid till United Spaces
2025-08-18
Omfattning: Deltid, 4h/vecka Arbetstider: Fredagar kl. 15.30-19.30 Ort: Stockholm Startdatum: 15 augusti Anställningsform: Särskild visstidsanställning (uppdraget är på 6 månader med chans till förlängning)
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS Nu söker vi en Community Host till vår kund United Spaces som är ett av Sveriges största coworking bolag. United Spaces startades för 25 år sedan och har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg och Jönköping. Sedan starten 1999 har grundtanken varit att skapa en mötesplats för entreprenörer och företagare som vill växa tillsammans. För den här tjänsten kommer du att arbeta i centrala Stockholm.
DIN ROLL I rollen som Community Host kommer du att strukturerat och aktivt leverera bästa tänkbara service till kunder och besökare. Din uppgift är att säkerställa att kunder och besökare upplever United Spaces som den lokala marknadens bästa ställe att arbeta, nätverka och växa på. I rollen kommer du vara en viktig del av United Spaces veckovisa After Work där du bidrar till att skapa en trevlig och välkomnande atmosfär varje fredag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du serverar dryck och snacks till medlemmarna, hanterar betalningar och ser till att allting flyter på smidigt under kvällen. Dessutom ser du till att deras AWs blir en positiv upplevelse för alla medlemmar. VEM ÄR DU? För att lyckas i den här rollen behöver du vara serviceinriktad ut i fingerspetsarna, social, prestigelös och strukturerad. Du behöver också vara nyfiken, tillmötesgående och proaktiv. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande roll inom hotell, restaurang, service alt. närliggande bransch. Du drivs av att göra saker lite bättre, smartare och mer effektivt samt är en passionerad relationsbyggare med genuint intresse för människor. Vi ser att du som söker:
Är 20 år fyllda pga alkoholtillstånd
Har tidigare erfarenhet av serviceyrket
VAD ERBJUDER VI? Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
