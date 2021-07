Communication & Collaboration Producer till SoffaDirekt - Cruitive AB - Administratörsjobb i Norrköping

Är du intresserad av att arbeta kreativt med både organisk social media och influencer marketing i ett dynamiskt tillväxtföretag? Ta då chansen att söka tjänsten som Communication & Collaboration Producer hos oss på SoffaDirekt och bli en del av vår intensiva resa till att bli det ledande e-handelsföretaget inom möbelbranschen!Om SoffaDirektSoffaDirekt är ett möbelföretag som befinner sig i en stark tillväxtfas med hög ambition om att bli en unik profil på möbelmarknaden inom e-handeln. Vår vision är att tillhandahålla en hållbar, snygg design till alla genom att själva designa, producera och sälja möbler av hög kvalitet, direkt till konsument utan mellanhänder. Vi söker nu fler personer som vill vara med och göra vår vision till verklighet!2021-07-07Tjänsten som Communication & Collaboration Producer ingår i SoffaDirekts brand-team, vars roll är att skapa och publicera kreativt content för våra digitala plattformar utifrån företagets varumärkesriktlinjer. I denna tjänst kommer du arbeta med organisk social media, där du har till uppgift att:ansvara för all vår organiska sociala media genom att skapa och publicera engagerande content för våra digitala kanalerhantera alla betalda inlägg för Instagram samt svara på DMs och kommentarer i våra digitala kanalervara ett stöd för dina kollegor vid framtagning av annonser, redigering av bilder, produktion av content och utveckling av idéerhantera företagets affiliatenätverkI rollen kommer du även att utveckla och hantera SoffaDirekts influencer marketing projekt vilket i dagsläget är ett område som ännu inte har etablerats inom företaget. Ansvaret kommer ligga på dig att utveckla starka, kreativa samarbeten med influencers för att driva företaget framåt. Du kommer därmed vara en viktig representant för SoffaDirekt, och vara en ambassadör för varumärket vid events och i andra sammanhang. Vidare kommer du ha budgetansvar för projektet gällande influencer marketing och rapportera samt analysera arbetet för att säkerställa att projektet bidrar till företagets tillväxt. Vem är du? För att passa i denna roll behöver du vara en strukturerad person samtidigt som du är kreativ och nytänkande med en positiv inställning och ett utvecklingssträvande förhållningssätt. Du har givetvis ett starkt intresse för digital marknadsföring och kommunikation, och du njuter av att arbeta nära ditt team och stötta kollegor på ett prestigelöst sätt. Vi ser även att du är målfokuserad person, som med dina analytiska färdigheter har enkelt för att samla in siffror samt statistik för att mäta och utvärdera detta. Du har också en god förståelse för budgetarbete, där du arbetar aktivt för att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Vi ser också att du: * har en eftergymnasial utbildning inom grafisk kommunikation * är kunnig och kompetent inom Adobe-paketethar, i din utbildning och/eller i arbetslivet, arbetat i ett team och med digital kommunikation samt produktion av contentär van vid att få dina prestationer utvärderade och har rapporterat utfall gällande dessa eller levererat ett slutresultat i samband med ett uppdragär flytande på svenska både i tal och skriftVidare är det meriterande om du har arbetat med digital kommunikation och produktion i arbetslivet samt om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom e-handeln. Det är även fördelaktigt om du är van vid budgetarbete, samt om du har tidigare erfarenhet av influencer marketing. Slutligen är även goda engelskakunskaper i både tal och skrift förmånligt.Vad erbjuder vi?Som ett litet företag i tillväxtfas har alla medarbetare, oavsett funktion, en viktig roll med stor möjlighet att påverka och göra skillnad. Varje tjänst utvecklas i takt med att företaget växer, så trivs du med att ta initiativ, arbeta med frihet under ansvar och bidra till företagets utveckling i en modern bransch är du den vi söker! Du delar tillväxtresan med ett härligt och prestigelöst team med kollegor som vill ha roligt på vägen. Du får såklart också en trygg anställning med företagets tjänstepension- och försäkringsplan samt friskvårdsbidrag. Dessutom erbjuder vi fina personalerbjudanden av våra unika produkter på soffadirekt.se.Varaktighet, arbetstidHeltid Tills vidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08