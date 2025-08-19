Communication & Adoption Lead AI
2025-08-19
Vi söker en Communication & Adoption Lead AI som kan leda arbetet med att driva användning och förståelse för AI och automatisering inom Microsoft 365.
Du kommer att:
Utforma och genomföra kommunikations- och utbildningsinsatser för AI-adoption.
Stötta användare, ambassadörer och team i att använda Power Platform och Copilot i sitt dagliga arbete.
Skapa målgruppsanpassat material - filmer, guider, nyheter, användarresor m.m.
Identifiera behov i verksamheten och översätta dessa till konkreta insatser.
Följa upp effekter och justera utifrån feedback.
Stärka ambassadörsnätverk och lokala förändringsledare.
Kompetenskrav
Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning eller user adoption inom digitala arbetsplatser.
Erfarenhet av Power Platform och/eller Microsoft 365 Copilot.
Stark kommunikativ förmåga på svenska (och engelska).
Förmåga att producera och sprida utbildnings- och kommunikationsmaterial.
Självständighet och driv i samarbete med olika intressenter.
Meriterande
Erfarenhet av agila arbetssätt.
Bakgrund i större organisationer med komplex IT-miljö.
Förståelse för AI-koncept inom Microsofts ekosystem.
Erfarenhet av ambassadörsprogram eller liknande initiativ.
Svenska & Engelska i tal och skrift.
Viktig info
Vi ser gärna din ansökan så snart som möjligt - dock senast 26 augusti 2025.
