Communication Business Partner till Öresundskraft
2025-10-04
Kommunikationsstöd nära affären och omställningens kärna
Vill du arbeta med kommunikation som verkligen gör skillnad - och komma nära verksamheten i en av samhällets mest avgörande infrastrukturer? Vi söker en Communication Business Partner med fokus på Affärsområde Distribution (distribution av el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas) och Öresundskrafts strategiska projekt.I den här rollen är du en nyckelperson i arbetet med att förklara, förankra och synliggöra den omställning vi leder - genom allt från modernisering av elnät till lokal energiproduktion och investeringar i framtidens lösningar.
Ditt uppdrag
• Vara kommunikationsstöd till affärsområde Distribution och projektledare i interna och externa kommunikationsfrågor
• Ta fram kommunikationsplaner och genomföra insatser kopplat till projekt, förändring, drift och även kundkommunikation ihop med Marknadsgänget
• Bidra till tydlig och sammanhängande kommunikation i dialog med medarbetare, kunder, partners och samhällsaktörer
• Identifiera kommunikationsbehov och skapa innehåll i linje med varumärke och affärsmål
• Delta i samordningen av Öresundskrafts kommunikation och projektkommunikation ur ett helhetsperspektiv
Vi söker dig som
• Har minst fem års erfarenhet av verksamhetsnära kommunikationsarbete - gärna inom energi, infrastruktur eller tekniskt komplex miljö
• Har erfarenhet av CMS och andra relevanta system
• Är en skicklig kommunikatör med strategiskt tänk och operativ handlingskraft, från idé till genomförande
• Har vana att arbeta i projektform och samarbeta med olika funktioner
• Har förmåga att göra det komplexa tillgängligt och begripligt - för såväl kunder som kollegor
• Vill vara med och bidra till samhällsnytta, hållbarhet och lokalt värdeskapande
• Är lyhörd, har hög samarbetsförmåga och har lätt för att bygga relationer och förtroende
Ditt team
Du rapporterar till Kommunikationschefen och tillhör kommunikationsavdelningen som arbetar i nära samarbete med marknad inom affärsområde Sälj, marknad och Erbjudande. Corporate Communication på Öresundskraft driver företagets strategiska kommunikation internt och externt, med syfte att stärka varumärket och bygga förtroende hos kunder, medarbetare och samhälle. Vi ansvarar för kriskommunikation, mediehantering, varumärkesutveckling, hållbarhetskommunikation och ledningsstöd, alltid i linje med bolagets värderingar och mål. Med ett värderingsstyrt och framtidsfokuserat arbetssätt kommunicerar vi för att inspirera till handling och möjliggöra den hållbara energiomställningen - tillsammans.Hos oss får du en roll med stort förtroende, variation och möjlighet att göra skillnad för samhället. Du blir en del av ett kommunikativt, kreativt och energifyllt team som alltid stöttar varandra och utvecklas tillsammans!
Om Öresundskraft
Vi är 500 eldsjälar som tillsammans med våra 125 000 kunder skapar smarta tjänster, främjar resurseffektiv energianvändning och bygger framtidens hållbara energisystem. Med ett brett utbud av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och laddningsinfrastruktur och energitjänster lever vi efter vår vision: "Tillsammans skapar vi morgondagens hållbara samhälle, idag!".
Vi har gett oss sjutton på att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners lösa klimatutmaningarna för nordvästra Skåne.
För oss är det lika viktigt att våra kunder får en enkel och behaglig energitillvaro som att våra medarbetare trivs, mår bra och har förutsättningar att göra detta viktiga jobb. Moderna kontorslokaler, möjlighet till hybridarbete, träning på arbetstid, friskvårdsbidrag och 17 timmars volontärsarbete varje år är några av förmånerna. Kom och var med oss! #tillsammansför17.
Besök vår hemsida (https://www.oresundskraft.se/jobba-hos-oss/)
för mer information om bl a alla våra förmåner!
Se gärna filmen om Öresundskraft och vad vi jobbar med för att skapa en hållbar framtid. (https://www.youtube.com/embed/NkEm8xkcVpM)
För oss är mångfald viktigt på riktigt. Det som gör oss olika är också det som utvecklar oss mest. Olika perspektiv, erfarenhet och personligheter är en stor del av vår nyckel till framgång. Var dig själv och bidra på ditt alldeles egna sätt - välkommen till Öresundskraft!
Som anställd kan du komma att bli krigsplacerad på Öresundskraft, utifrån totalförsvarets behov.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet kan kontroller komma att genomföras före anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öresundskraft AB
(org.nr 559443-4069) Arbetsplats
Öresundskraft Kontakt
Avdelningschef Corporate Communication
Anders Lundblad 042-490 3644 Jobbnummer
9540702