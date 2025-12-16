Commodity Manager
Din nya roll Vår kund är ett internationellt ledande företag inom energi- och industrilösningar och söker nu en driven Commodity Manager inom strategiskt inköp för deras medelstora gasturbiner (MGT). Rollen fokuserar på Large Steel Fabrications, det vill säga större svetsade strukturer som hus till deras gasturbiner.
I deras Commodity Management-grupp är de ett dedikerat team på tio personer som arbetar med strategiska inköpsfrågor globalt. Som Commodity Manager kommer du att spela en nyckelroll i utvecklingen av deras leverantörer och leverantörsnätverk, och säkerställa att de har rätt kapacitet för framtidens projekt.

Arbetsuppgifter
Utarbeta, förankra och implementera strategier för köpområdet och dess leverantörer i nära samarbete med deras globala commodity team och deras verkstad.
Utveckla en konkurrenskraftig förädlingskedja - från råmaterial till färdig produkt - tillsammans med deras leverantörer.
Säkerställa leverantörskapacitet i takt med upprampning av produktionen.
Förhandla och slutföra kontrakt med utvalda leverantörer.
Aktivt följa upp leverantörer och kontinuerligt utveckla leverantörsbasen för att nå mål inom kvalitet, kostnad och ledtider.
Företagspresentation
Vår kund är en ledande aktör inom industriproduktion som drivs av innovation och nytänkande. Här är lagkänsla och samarbete centralt, och mångfald ses som en nyckel till framgång. På huvudkontoret och i deras globala team får du möjlighet att arbeta med banbrytande tekniska lösningar och projekt som påverkar både branschen och samhället. Här värdesätts engagemang, kreativitet och kompetens - och varje medarbetares bidrag spelar roll.
Bra att känna tillUppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Enligt överenskommelse Slut: Minst 6 månader med goda chanser till förlängning. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Högskoleutbildning inom teknik eller motsvarande
Några års erfarenhet av en liknande roll
God kunskap av SAP/förmåga att inhämta denna kunskap
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Du har lätt för att samarbeta, resultatorienterad och är kommersiellt intresserad
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Ersättning
