Commercial Swedish Food Market (sfm) & Bistro Manager, Ikea Bäck - Ingka AB

VEM ÄR DUVi letar efter dig som motiveras av att leverera till vår verksamhet genom att leda och utveckla människor. Som person är du ödmjuk, innovativ och nyfiken. Du leder dig själv i vardagen genom att vara ett gott exempel och vill att varje kund ska få sina förväntningar överträffade efter ett besök hos oss. Du drivs av att arbeta med varuhusets kommersiella agenda och tycker om att arbeta övergripande, men att samtidigt ha koll på detaljerna. Du har ett starkt kommersiellt tänk, förmågan att identifiera nya affärsmöjligheter och får energi av att jobba i en dynamisk arbetsmiljö. Givetvis har du även en stor passion för mat.Vi tror att du som söker har någon form av erfarenhet inom detaljhandel och/eller restaurang samt arbetat med ledarskap för såväl chefer som medarbetare under några års tid. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och behärskar både svenska och engelska obehindrat både i tal och skrift. Du har viljan att utveckla både dig själv och IKEA tillsammans med oss.EN DAG I DITT LIV MED OSSSom Commercial SFM & Bistro Manager är du med i ledningsgruppen för funktionen IKEA Food i Bäckebol och tillsammans med dina chefskollegor och genom dina medarbetare ansvarar du för att driva och utveckla vår Bistro samt Swedish Food Market. Din uppgift blir att både skapa trafik till varuhuset och att hjälpa våra medarbetare att överträffa kundernas förväntan under besöket samt att skapa det bästa sista intrycket för våra kunder och skapa återbesök. Du kommer att arbeta med hur vi presenterar vårt sortiment för att maximera försäljningen och samtidigt leverera ett budskap om hög kvalitet till ett lågt pris.Ditt team består av en Food Team Leader samt ca 20 Food-medarbetare och som ledare på IKEA är din uppgift att coacha, utveckla och utmana dina medarbetare. Du kopplar samman dina avdelningsmål med funktionens och varuhusets och kommunicerar dessa till din grupp på ett tydligt och enkelt sätt för att skapa engagemang och delaktighet.TILLSAMMANS SOM ETT TEAMTack vare oss kan kunder, medarbetare och människor där hemma få en bättre vardag med mat som är bra både för människor och planet. Tillsammans serverar vi mer än 660 miljoner kunder varje år i IKEAs restauranger världen över, och vi understryker vårt svenska arv genom att erbjuda en modern smak av Sverige. Vi erbjuder också ett brett utbud av mat i vår bistro och i "Swedish Food market". Vi är ett gäng med olika bakgrund och kunskap som lever efter mottot: Skrattet klingar högst där maten finns!FRÅGOR OCH SUPPORT? LÅT OSS KNYTA KONTAKT!Om du är redo för denna utmaning, vill du bidra med din kunskap, vilja och förmåga för IKEA Bäckebols framtid. Då tycker vi att du skall ta chansen och söka denna tjänst!Tjänsten vi erbjuder är tillsvidare på 38,25 h/v, med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten innefattar arbete på likväl kvällar som helger och du kommer vara en del av varuhuset jourgrupp.Sista ansökningsdag är den 14 april, men vänta inte med din ansökan - ansök redan idag!Alla ansökningar med CV och Personligt brev inkluderat ska göras via vår hemsida. Får du tekniska problem när du skickar in din ansökan kan du kontakta HR Service Centre: 0476-58 75 00 / hrscse@ikea.com Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Magnus Fossum, magnus.fossum@ingka.ikea.com Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Ulrika Petersson, ulrika.petersson4@ingka.ikea.com Välkommen med din ansökan!VARFÖR DU KOMMER ATT GILLA OSSFrån Sveriges djupa skogar har vi spridit vår kultur och värderingar världen över. I hjärtat av vårt erbjudande finns våra vackra heminredningsprodukter och -lösningar, tillverkade med omsorg om vår planet, som når miljontals kunder. I hjärtat av vår verksamhet finns våra underbara medarbetare som representerar mångfald i alla dimensioner och passion för livet hemma. Vi bidrar alla med våra unika egenskaper och vi vill växa och utvecklas tillsammans. Vår vision, "att skapa en bättre vardag för de många människorna" inspirerar och vägleder oss i allt vi gör. Det här är IKEA.VAD VI ALLA HAR GEMENSAMTAtt leva våra värderingarVar dig själv samtidigt som du respekterar och inkluderar andra.Passion för heminredningDu bidrar samtidigt som du lär och utvecklasHa roligt!Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-06