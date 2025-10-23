Commercial Sales Manager | Siemens Energy | Finspång
2025-10-23
Är du en affärsdriven person med erfarenhet av kommersiella frågor, projektförsäljning och kontraktsförhandlingar? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Commercial Sales Manager till vår kund Siemens Energy i Finspång. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Finspång
Start: Snarast möjligt
Uppdrag: Långsiktigt konsultuppdrag
Övrig info: Internationella resor kan förekomma
Om uppdraget
I rollen som Commercial Sales Manager blir du en nyckelperson inom Siemens Energy's Medium Gas Turbines Service Business. Du kommer att ansvara för de kommersiella aspekterna av projektförsäljningen, från offertstadiet till kontraktsförhandlingar, med målet att optimera det finansiella utfallet och säkra högsta kvalitet i alla erbjudanden.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Ansvara för finansiella och kommersiella aktiviteter i offert- och förhandlingsfasen.
* Definiera affärsmodeller och säkerställa efterlevnad av interna och externa regelverk.
* Identifiera och hantera kommersiella risker såsom valuta, betalningsvillkor, skatter och försäkringar.
* Upprätta och analysera finansiella kalkyler, riskbedömningar och kassaflödesanalyser.
* Förhandla kommersiella villkor med kunder i samarbete med juridik, finans och övriga interna funktioner.
* Ge finansiell vägledning och bidra till strategisk utveckling av företagets serviceprodukter.
* Delta i prissättningsprocessen och bidra till välgrundade affärsbeslut.
Om dig
Vi söker dig som är analytisk och strukturerad, och som trivs med att arbeta i en miljö där flera komplexa uppgifter pågår samtidigt. Du har ett affärsmässigt och kommunikativt arbetssätt och skapar förtroende i samarbetet med både kollegor och kunder. Med din helhetssyn och förmåga att se sambanden mellan teknik och ekonomi bidrar du till att driva affären framåt och skapa värde för organisationen.
Vi ser gärna att du har:
* Universitetsexamen inom ekonomi, juridik, finans eller likvärdigt område.
* Erfarenhet av kommersiellt arbete inom försäljning, projektledning, finans eller supply chain.
* Kunskap inom avtalsrätt och vana av kontraktsförhandlingar.
* Förståelse för affärsmodeller, kalkylering och finansiella processer.
* Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
* Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel.
Det är meriterande om du har erfarenhet av internationell affärsmiljö, tull- och handelsregler samt en god förståelse för kommersiella risker.
Om Jefferson Wells
