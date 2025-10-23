Commercial Project Manager till Siemens Energy
Unik Resurs I Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Finspång Visa alla organisationsutvecklarjobb i Finspång
2025-10-23
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Commercial project manager för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på ca 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden I denna roll får du det kommersiella ansvaret för projektanskaffning, offertförberedelser och avtalsförhandlingar för våra globala serviceprodukter. Som Commercial Sales Manager inom vårt Bid Management Team är ditt huvudsakliga mål att optimera projektens finansiella resultat och säkerställa att våra erbjudanden håller högsta standard - i nära samarbete med alla berörda intressenter. Du arbetar tätt tillsammans med teknisk säljchef och teamet i Finspång samt våra regionala enheter. Detta är en spännande möjlighet att vara med och fortsätta vår tillväxtresa och bidra till lönsam utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Delta aktivt i säljprojekt tillsammans med teknisk säljchef.
• Ansvara för finansiella och kommersiella aktiviteter i både budgeterade och fasta offerter.
• Definiera lämpliga affärsmodeller med hänsyn till interna och externa regler samt budstrategi.
• Samverka med interna funktioner såsom juridik, finans, försäkring och skatt samt med regionala enheter.
• Identifiera, hantera och minska kommersiella risker - t.ex. valutarisker, betalningsvillkor, försäkringar m.m.
• Säkerställa fullständig och korrekt dokumentation i försäljnings- och anbudsprocessen, inklusive kontraktsanalys, risk- och möjlighetsbedömning samt kassaflödesanalys.
• Förhandla kommersiella villkor med kunder i enlighet med interna riktlinjer och i samarbete med relevanta avdelningar.
• Bidra med finansiell rådgivning och stöd i utvecklingen av våra serviceprodukter.
• Delta aktivt i prissättningsprocessen tillsammans med teknisk sälj.
Så gör du skillnad hos oss
• Samarbeta nära med teknisk säljchef för att analysera kundkrav och skapa vinnande strategier.
• Stöd dina kollegor med finansiell transparens och beslutsunderlag.
• Driv på digitalisering och effektivisering av ekonomiska processer.
• Bidra med framåtblickande och innovativt tänkande i beslutsfattandet.
• Säkerställ att våra ekonomiska processer följer interna och externa regelverk.
• Se till att offerter och kontrakt hanteras med hög kvalitet och levereras i tid.
Om teamet Vi är ett team som värdesätter ett omtänksamt och respektfullt arbetsklimat, där vi arbetar agilt och med ansvarstagande.
Hos oss möts du av en öppen, samarbetsinriktad kultur där kommunikation och gemensamt engagemang är nycklar till framgång. Vill du vara med och bidra till en hållbar framtid tillsammans med ett globalt företag i teknikens framkant?
Välkommen med din ansökan!
Din profil Din profil
• Universitetsexamen inom ekonomi, juridik, finans eller motsvarande.
• Erfarenhet av avtalsrätt och kommersiella förhandlingar.
• Erfarenhet från försäljning, projektledning, ekonomi, supply chain eller centrala funktioner ses som meriterande.
• God kännedom om avtalslagstiftning, utrikeshandel, tullregler och logistik.
• Strukturerad, analytisk och driven lagspelare med förmåga att hantera flera komplexa uppgifter parallellt.
• Goda kunskaper i kalkylmetoder och finansiella modeller.
• Mycket god kommunikativ och social förmåga.
• Flytande engelska i tal och skrift.
• Flexibel och beredd att resa internationellt vid behov.
• Erfarenhet av arbete i MS Office, särskilt Excel.
• Ett lösningsorienterat förhållningssätt och vilja att utvecklas i en dynamisk, internationell miljö.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Jessica Ferm070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Onsite, #LI-Hybrid Ersättning
Månadslön Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Kontakt
Jessica Ferm 0704106391 Jobbnummer
9570889