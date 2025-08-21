Commercial project manager till Siemens Energy
Vill du ta nästa steg i din karriär inom kommersiell projektledning? Nu söker vi en Commercial Project Manager till Siemens Energy i Finspång - ett spännande uppdrag inom Gas Services, där du blir en nyckelperson i genomförandet av tekniskt avancerade projekt. Här får du arbeta i nära samarbete med projektledare och teknikteam, i en miljö där professionalism, affärsmässighet och långsiktiga kundrelationer står i fokus.
Dina ansvarsområden
* Vara kommersiell kontaktperson gentemot kunder, partners och andra interna och externa intressenter - exempelvis banker, försäkringsbolag, finans-, skatte- och juridikavdelningar.
* Ansvara för projektets kommersiella del - inklusive riskhantering, claim management och affärsvillkor i samarbete med teknisk projektledare.
* Säkerställa att de kommersiella delarna av kontraktet uppfylls, inklusive budget, prognos, kassaflöde, garantier, skatter, försäkringar, valutasäkring, rapportering och uppföljning.
Vi söker dig som har
* En akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet från affärsadministration, projektfinansiering eller kommersiell projektledning inom industri eller infrastruktur.
* Erfarenhet som Commercial Project Manager eller liknande roll, gärna med god förståelse för projektens kommersiella helhet.
* Förmåga att hantera perioder med högt tempo, vara självgående, strukturerad och leveranssäker.
* God vana av att arbeta i MS Office. Erfarenhet av SAP är meriterande.
* Mycket goda kunskaper i engelska. Andra språkkunskaper är meriterande.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsföretag specialiserat på kvalificerade tjänster inom Engineering, Finance, Executive och HR. Som konsult hos oss får du trygg anställning, kollektivavtal och en engagerad konsultchef som följer dig genom hela uppdraget.
