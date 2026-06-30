Commercial Project Manager
Avaron AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en nyckelroll i en internationell verksamhet där Commercial Operations är central för att stärka kundengagemang, utveckla serviceerbjudanden och omsätta affärsstrategi till konkreta resultat. Här får du leda strategiska initiativ med fokus på Direct-to-Consumer, kundresor och förbättringar som märks både i verksamheten och i kundupplevelsen.
Rollen passar dig som trivs med att hålla ihop komplexa initiativ med många intressenter, där du skapar struktur, driver förändring och får olika funktioner att arbeta mot samma mål. Du blir en viktig samordnande kraft mellan affär och teknik, med möjlighet att påverka både arbetssätt och prioriteringar i ett område med tydligt affärsfokus.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera projektledning, affärsförståelse och kundfokus i en miljö där du får driva verklig utveckling.
ArbetsuppgifterDu leder projekt och program från initiering till genomförande, uppföljning och effektmätning.
Du tar fram projektplaner, tidplaner, milstolpar och resursplanering för flera parallella initiativ.
Du hanterar risker, beroenden och prioriteringar för att säkra framdrift och leverans mot affärsbehov.
Du driver tvärfunktionellt samarbete mellan exempelvis Sales, Marketing, IT, CRM och Finance.
Du bidrar till att utveckla kundcentrerade lösningar och förbättrade kundresor.
Du följer upp resultat genom KPI:er och arbetar med kontinuerlig förbättring.
Du fungerar som funktionell ledare för ett mindre projektteam och skapar tydlighet kring arbetssätt, prioriteringar och leveranser.
Du leder initiativ inom Consumer Engagement och omsätter affärsstrategi till konkreta projekt och aktiviteter.
KravMinst 5 års erfarenhet av projekt- eller programledning.
Dokumenterad erfarenhet av att leda tvärfunktionella initiativ med mätbara affärsresultat.
Erfarenhet av kommersiella verksamheter, digitala initiativ eller transformationsprogram.
Erfarenhet av CRM-system, analys och processoptimering.
Erfarenhet av projektledningsverktyg såsom Smartsheet eller Jira.
Erfarenhet av CRM-plattformar, exempelvis Salesforce.
God kunskap om Agile- och/eller Waterfall-metodik.
Masterexamen inom relevant område eller MBA.
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att samverka med intressenter på olika nivåer.
Stark analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
MeriterandeErfarenhet från healthcare, medtech eller consumer health.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7991106-2077211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
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411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9984766