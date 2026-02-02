Commercial Manager Nordic Countries
Adecco Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ta en strategisk nyckelroll där du får bygga, påverka och forma den kommersiella affären för Destination Kina och Fjärran Östern för den nordiska marknaden? Nu söker vi en erfaren Commercial Manager till en ny roll med stort mandat, tydligt affärsfokus och goda utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten är på heltid och utgår från vårt kontor i Stockholm, med möjlighet till remote-arbete.
Om rollen
Som Commercial Manager Nordic Countries har du det övergripande ansvaret för den B2B-kommersiella verksamheten kopplad till Destination Kina/Fjärran Östern. Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativt genomförande och innebär ett nära samarbete med nordiska researrangörer, partners och interna intressenter.
Eftersom detta är en ny roll får du en unik möjlighet att påverka och forma både arbetssätt, erbjudande och kommersiell riktning på de nordiska marknaderna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Utveckla och förvalta långsiktiga relationer med tour operators och B2B-partners i Norden
• Ansvara för produktdesign och kommersiella strategier anpassade för respektive marknad
• Förhandla, hantera och följa upp avtal, med fokus på lönsamhet och efterlevnad
• Följa upp kundresultat och analysera marknadstrender, affärsdata och prestation
• Optimera erbjudanden och affärsmodeller för att driva tillväxt och konkurrenskraft.Publiceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst 5 års erfarenhet inom resebranschen (obligatoriskt)
• Dokumenterad erfarenhet av kommersiell förvaltning och produktutveckling
• Etablerade kontakter med tour operators i Sverige och övriga Norden
• Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
• Erfarenhet av att arbeta i och/eller med Destination Kina och/eller andra östasiatiska destinationer (stark merit)
• Gedigen erfarenhet av avtalshantering och kommersiella förhandlingar
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
(Kinesiska är meriterande men inget krav)
• Minst 5 års professionell erfarenhet av kommersiell förvaltning inom turism är ett absolut krav
• Du måste ha rätt att arbeta i Sverige (svenskt medborgarskap eller giltigt arbetstillstånd).
Vi erbjuder
• En nyckelposition i en ny roll med stort inflytande
• Möjlighet att forma affären och rollen över tid
• Flexibilitet med remote-arbete kombinerat med kontor i Stockholm
• En internationell kontext med fokus på en av världens mest dynamiska destinationerSå ansöker du
Kunden har i denna rekrytering valt att samarbeta med Adecco. Frågor och ansökningar besvaras och behandlas därmed av Adecco.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Lina Sävström // lina.savstrom@adecco.se
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev på engelska senast den 5 februari. Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Senior Talent Agent
Lina Savstrom Jobbnummer
9717430