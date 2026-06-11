Commercial Manager
Ntricity Technologies AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-11
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Vill du vara med och forma framtidens energimarknad genom att bygga starka kundrelationer och skapa affärer kring flexibla energiresurser som gör nytta för både kunden och elsystemet?
Vi söker en Commercial Manager som vill hjälpa oss att växa genom att identifiera nya affärsmöjligheter inom förnybar energiproduktion och energilagring, bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla vår position på energi- och flexibilitetsmarknaden. I takt med att energibranschen förändras och nya möjligheter uppstår behöver vi någon som kombinerar affärsmässighet med förståelse för kundernas utmaningar.
Hos oss får du en nyckelroll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka både vår tillväxt och utvecklingen av framtidens energisystem. Du blir en viktig del av ett växande bolag där teknik, innovation och kundvärde står i centrum.
Om rollen
Du får en central roll att bygga och utveckla våra relationer med kunder och samarbetspartners. Rollen handlar om att förstå energibranschen, fånga upp behov tidigt och identifiera affärsmöjligheter där våra lösningar skapar värde. Du ansvarar för hela säljprocessen fram till onboarding, där den långsiktiga kundrelationen tar vid.
I rollen kommer du bland annat att:
Driva uppsökande försäljning och bygga nya kundrelationer samt delta tidigt i kunddialoger och analysmöten för att fånga säljsignaler.
Äga och utveckla säljpipelinen genom hela säljcykeln.
Ansvara för kunderbjudandet och säkerställa att det är lönsamt och konkurrenskraftigt i marknaden.
Presentera och demonstrera våra lösningar samt agera rådgivare i kunddialoger med stöd av intern expertis.
Ansvara för överlämning till projektledare och säkerställa en smidig onboarding av kund.
Rollen passar dig som är social, förtroendeingivande och trivs i mötet med människor. Du är affärsdriven, har gott siffersinne och förstår hur affärer byggs och prioriteras i en pipeline.
Vem är du?
Vi tror att du har ungefär 5 års erfarenhet inom energibranschen vilket gett dig ett etablerat nätverk.
Du har god förståelse för stödtjänster och flexibla resurser.
Du har erfarenhet av avtalsförhandling och känner dig trygg i att driva dialoger mot kund.
Du har en utbildningsbakgrund inom energiteknik eller liknande område.
Du är nyfiken på kundens behov och har förmåga att pedagogiskt översätta tekniska lösningar till kundnytta och systemeffekt.
Du kommunicerar både svenska och engelska obehindrat och är trygg i att representera företaget i externa sammanhang.
Vilka är vi?
Vi är ett svenskt energiteknikbolag som bedriver handel och optimering 24/7 genom egenutvecklade mjukvarulösningar. Genom att kombinera teknisk utveckling med djup marknadsförståelse hjälper vi producenter och ägare av vindkraft, solenergi och energilagring att hantera handel, uppföljning och värdeskapande på elmarknaden.
Efter vår resa som snabbväxande startup har vi nu tagit nästa steg och blivit en del av en etablerad familjeägd koncern med starkt kapital och långsiktigt engagemang. Det ger oss det bästa av två världar: startup-energin och innovationskraften, kombinerat med tryggheten och resurserna hos en stabil ägare.
Vi erbjuder
Ett av branschens skarpaste team.
En arbetsplats i hjärtat av energiomställningen.
Moderna lokaler i Gasverket.
Flexibilitet och balans i vardagen.
Trygga villkor och bra förmåner.
Bra att veta
Placeringsort är Stockholm. Resor i tjänsten förekommer och du kommer spendera lika mycket tid på kontoret som ute på fält.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Vi tillämpar 6 månaders provanställning och är anslutna till kollektivavtal.
Sista ansökningsdag är 10/7. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ntricity Technologies AB
(org.nr 559501-0959), https://ntricity.se/
Tengelinsgatan 13 (visa karta
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115 42 STOCKHOLM Jobbnummer
9959920