Commercial Finance Manager Nordics
Randstad AB / Ekonomichefsjobb / Kungälv Visa alla ekonomichefsjobb i Kungälv
2026-07-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Vill du axla en nyckelroll och utveckla ekonomifunktionen i ett internationellt IT-bolag?
I rollen som Commercial Financial Manager Nordics erbjuds du en strategisk och verksamhetsnära nyckelposition i en miljö med tillväxt. Du blir en del av den nordiska ledningsgruppen och får det övergripande ansvaret för ekonomin i en organisation som omfattar 13 bolag i Sverige, Norge och Finland. Tjänsten är placerad på Miss Groups kontor i Kungälv, med möjlighet till hybridarbete.
Du leder ett team om 8 personer, varav 4 direktrapporterande, och förväntas driva ekonomifunktionen mot en mer affärsorienterad och analytisk struktur. Din vardag kommer att präglas av kvalificerat controllingarbete med fokus på budget, prognos och lönsamhet. Rollen innebär även en viktig bryggfunktion till koncernens huvudkontor i London, där du ansvarar för att kvalitetssäkra och utveckla rapporteringsprocesserna. Den stora utmaningen, och samtidigt den spännande möjligheten i denna tjänst, ligger i att driva integrations- och harmoniseringsarbete för att, tillsammans med ekonomiteamet, forma en effektiv och framåtlutad ekonomifunktion.
I den här rekryteringen samarbetar Miss Group med Randstad. För mer information om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Emily Hann. Urval och intervjuer kommer att ske under vecka 32.
Ansvarsområden
I rollen som Commercial Finance Manager Nordics kommer du att:
Leda, motivera och utveckla ekonomiteamet.
Driva det strategiska controllingarbetet samt analysera försäljningstrender och KPI:er.
Ansvara för budget, prognos och finansiell uppföljning på både bolags- och regionnivå.
Säkerställa effektiv likviditetsplanering.
Koordinera månadsbokslut och konsolidering samt ansvar för rapportering till koncernledning i UK.
Identifiera utvecklingsområden och driva harmonisering av finansiella system och processer inom Norden.
Supportera och stödja övriga delar av ledningsgruppen med finansiella analyser och rekommendationer.Kvalifikationer
Du har en akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande område.
Flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna i en ledande roll med personalansvar.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med business control, budget, prognos och affärsanalys.
Erfarenhet från en internationell eller nordisk bolagsstruktur, inom en koncern med utländskt moderbolag.
God systemförståelse och erfarenhet av affärssystem och BI-verktyg.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du affärsorienterad, strukturerad och trygg i föränderliga miljöer. Du har en pedagogisk kommunikationsstil och rör dig smidigt mellan operativa detaljer och koncernövergripande strategier.
Du är en ödmjuk och inkluderande ledare som värdesätter kommunikation och samarbete och bjuder in till dialog. Om företaget
Hostek AB
Miss Group är en internationell leverantör av digitala tjänster med fokus på hosting, domäner och webbnära lösningar för små och medelstora företag. Sedan starten 2014 har bolaget vuxit till en global aktör med kontor i flera länder, genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/74b0d5c9-2624-4bd0-bb30-405c001791d7
442 40 KUNGÄLV Arbetsplats
Hostek AB Kontakt
Emily Hann emily.hann@randstad.se +46768505263 Jobbnummer
9991517