Comfort Hotel Jönköping - Barception Crew Wanted Sommarjobb

Nordic Choice Hotels is the industry rebel and one of the largest hotel groups in the Nordic region. We do not believe in a standard hotel that suits everyone. With stylish Clarion Hotel, warm Quality Hotel, urban Comfort Hotel and more than 20 independent hotels, we let the guest choose from the full range of hotel experiences. We base our hotel operations on three equal bottom lines: People, Planet, Profit.Comfort Hotel® är en hotellkedja som lovar att ge våra gäster det de behöver, men vi skippar det onödiga. Och på Comfort Hotel Jönköping införlivar vi allt som är viktigt för oss - miljöfokus, perfekt läge, sociala ytor att trivas på. Allt till en blygsam prislapp.Hotellet ligger ett par stenkast från stadens nöjen och har 103 hotellrum samt 3 möteslokaler. Vi har en barception där våra gäster både kan checka in och beställa någon lättare måltid samt köpa något att dricka. Utöver detta har vi även en restaurang för frukost samt konferens måltider. Nu behöver vi en fantastisk medarbetare i vår bareption. Är det du? Är det din kompis?Du är en glädjespridare med ett skratt som smittar. Och på tal om att smitta - det är precis det din energi gör. Du har en skön stil, du är proffsig på ett avslappnat sätt och en talang på att socialisera och ge service. Du är pålitlig och tar fullt ansvar för att nå resultat. Du är den dina vänner ringer, vare sig det handlar om ett nödfall eller om hen behöver tips på var de ska ta sin tinderdejt på middag.I tjänsten varieras administrativt arbete med att servera kaffe och öl, checka in gäster och sprida god stämning i lobbyn. Du kommer ofta att arbeta själv och det är därför viktigt att du inte är rädd för att ta ansvar. Tjänsten är extra vid behov och innebär jobb främst kvällar och helger men även vardagar kan förekomma. Vi ser också att du jobbar hos oss i sommar men chans till förlängning för extraarbete i höst. För oss är det viktigt att du är flexibel och tycker om att jobba. Du ska ha fyllt 20år.Känner du att att det här jobbet passar dig perfekt? I så fall tycker vi att du ska skicka din ansökan till oss!Deadline för ansökan: 30:e april men vi kommer kalla till intervju löpande.Varaktighet, arbetstid2021-04-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30